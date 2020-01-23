Похід кримських татар на Крим: окупанти не на жарт занепокоїлися та висловили погрози

Окупанти та колаборати Криму відреагували на ідею кримських татар провести ходу на півострів. Зокрема, вони зазначили, що усе припинять жортстко та збираються підготувати автозаки.

Напередодні голова Меджлісу кримськотатрського народу Рефат Чубаров, що кримські татари та інші українські активісти мають намір пройти колоною на окупований Росією Крим. Ходу заплановано на 2 травня, а стартує вона у пункті пропуску "Чонгар".

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Окупанти, зі свого боку, не забарилися з відповіддю щодо ідеї українських громадян. Зокрема, так званий "голова Криму" Сергій Аксьонов у своєму фейсбуці назвав активістів "професійними провокаторами, які звикли використовувати людей як витратний матеріал для досягнення своїх цілей".

"Подивимося, чим закінчиться весь цей інформаційний галас. Якщо справа дійсно дійде до спроб незаконного перетину кордону, до спроб вторгнення на російську територію, то такі дії безумовно будемо припиняти жорстко та відповідно до закону", – наголосив окупант.

Також він порекомендував українській владі задуматися над наслідками цієї, за його словами, "провокації".

"У російському Криму вистачить сил напоумити будь-якого шантажиста", – додав він.

Традиційно не промовчала й колишній так званий "прокурор Криму" Наталія Поклонська. Колаборантка напівжартома зазначила, що нинішній кримській владі та жителям півострова варто готуватися до облоги.

Ну, ми на вас чекатимемо. І після "великого" походу на Крим допоможемо влаштувати автопробіг півостровом. Для цього навіть виділимо святкові автозаки та прикрасимо їх різнокольоровими кульками. Ми – такі раді вас бачити!

– заявила Поклонська.

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