Російські окупанти провели нові військові навчання у Криму: "знищували" повітряні цілі

Росіяни знову брязкали зброєю біля берегів анексованого Криму. Цього разу окупанти провели навчання "з пошуку та знищення повітряної цілі".

До цих військових навчань були залучені зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир С-1". Про це інформує пресслужба Міноборони Росії.

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На Чорноморському флоті розрахунки зенітних ракетно-гарматних комплексів ЗРПК "Панцир-С1" провели навчання з пошуку та знищення повітряної цілі. Під час тренування розрахунки комплексу виявили, ідентифікували і знищили повітряні цілі на безпечній відстані,

– звітують окупанти.

Водночас, у російському Міноборони кажуть: навчання проводили, аби навчитися відбивати напад диверсійно-розвідувальної групи умовного противника.

Востаннє військові навчання біля Криму проводили зовсім недавно – лише 9 січня. За ними тоді спостерігав Володимир Путін. Російський президент незаконно прибув на анексований півострів, після чого МЗС України висловило йому ноту протесту.

Важливо! Після анексії Криму у 2014 році Росія дедалі частіше проводить військові навчання на окупованому півострові. Окрім цього, країна-агресор переправляє у Крим військову техніку, винищувачі та цілі мілітарні підрозділи.



Так, за 5 років анексії Криму Росія зуміла перетворити півострів на велетенську військову базу. Зокрема, кількість своїх військових у Криму за цей час РФ збільшила майже втричі: з 12 до 32 тисяч осіб.

Російські військові навчання в анексованому Криму: