21:04
22 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТІ ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Унітазні російські шпіони. Кадиров "вривається" в правоохоронну систему РФ
      Вєсті Кремля
      21:04, сьогодні
      Вєсті.UA: Кива "відгріб" по повній. Нашестя вовків в українських судах
      Вєсті.UA
      20:57, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини політики
      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТІ ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020

      Російські окупанти провели нові військові навчання у Криму: "знищували" повітряні цілі

      78 Читать новость на русском
      Російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир С-1" / пресслужба Міноборони РФ

      Росіяни знову брязкали зброєю біля берегів анексованого Криму. Цього разу окупанти провели навчання "з пошуку та знищення повітряної цілі".

      До цих військових навчань були залучені зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир С-1". Про це інформує пресслужба Міноборони Росії.

      Тим часом: НАТО отримав новітній безпілотник, який зможе контролювати Крим: фото

      На Чорноморському флоті розрахунки зенітних ракетно-гарматних комплексів ЗРПК "Панцир-С1" провели навчання з пошуку та знищення повітряної цілі. Під час тренування розрахунки комплексу виявили, ідентифікували і знищили повітряні цілі на безпечній відстані,
      – звітують окупанти.

      Водночас, у російському Міноборони кажуть: навчання проводили, аби навчитися відбивати напад диверсійно-розвідувальної групи умовного противника.

      Востаннє військові навчання біля Криму проводили зовсім недавно – лише 9 січня. За ними тоді спостерігав Володимир Путін. Російський президент незаконно прибув на анексований півострів, після чого МЗС України висловило йому ноту протесту.

      Важливо! Після анексії Криму у 2014 році Росія дедалі частіше проводить військові навчання на окупованому півострові. Окрім цього, країна-агресор переправляє у Крим військову техніку, винищувачі та цілі мілітарні підрозділи.

      Так, за 5 років анексії Криму Росія зуміла перетворити півострів на велетенську військову базу. Зокрема, кількість своїх військових у Криму за цей час РФ збільшила майже втричі: з 12 до 32 тисяч осіб.

      Російські військові навчання в анексованому Криму: 

      Податок на нерухомість 2020: коли і скільки треба заплатити
      сьогодні
      15959
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Новини Росії Анексія Криму Новини Криму Україна – Росія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:30 Всесильний силовик Аваков: влада надала ще більших повноважень тимчасовому міністру МВС
      Віталій Шабунін 330
      сьогодні , 19:20 Зеленський виступив на форумі у Давосі: головні тези
      Емал Набі 2654
      3 січня , 10:00 Як не захворіти на ГРВІ та грип в сезон застуд, якщо хворіти ніколи
      Олександр Бевза 8236
      сьогодні , 08:30 Опіки на шкірі: як лікувати та поширені помилки
      811
      сьогодні , 18:00 Скільки грошей держава виділяє "Феофанії": шокуючі статки головного лікаря
      Олександра Устінова 1785
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук