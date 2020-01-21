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      НАТО отримали новітній безпілотник, який зможе контролювати Крим: фото

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      Безпілотники RQ-4D / НАТО

      НАТО взяли на озброння стратегічні безпілотники RQ-4D програми Наземного спостереження НАТО, які зможуть вести розвідку в інших країнах.

      Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив виданню Verdens Gang, що БПЛА літатимуть над територією НАТО, однак, зможуть "бачити" на 200 кілометрів.

      До слова: Спецпризначенці ЗСУ отримали власну бойову ескадрилью

      Безпілотники повинні дати набагато краще розуміння того, що відбувається з іншого боку кордону.

      Якби ми мали цей потенціал у 2014 році, коли Росія застосувала військову силу в Україні та анексувала Крим, це дало б нам набагато точнішу інформацію про те, що відбувається. У час кризи спостерігається багато розгубленості та невизначеності. Тоді перевірена інформація про те, що відбувається, є надзвичайно важливою,
      – сказав Столтенберг.

      безпілотник нато
      Безпілотник RQ-4D

      безпілотник нато
      Безпілотник RQ-4D зможе "бачити" на 200 кілометрів

      безпілотник нато
      Безпілотники зможуть вести розвідку в інших країнах

      Що відомо про безпілотники RQ-4D? Вони створені на базі американської моделі дрона Block 40 Global Hawk. Однак модифіковані відповідно до вимог Північноатлантичного альянсу. Вони вже проходять випробування на військовій базі на італійському острові Сицилія і будуть повністю взяті на озброєння у 2022 році.

      Україні оголосили війну: Клімкін відреагував на зміну конституції Росії
      сьогодні
      12881
      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Анексія Криму НАТО Зброя Єнс Столтенберг
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