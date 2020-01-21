НАТО отримали новітній безпілотник, який зможе контролювати Крим: фото

НАТО взяли на озброння стратегічні безпілотники RQ-4D програми Наземного спостереження НАТО, які зможуть вести розвідку в інших країнах.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив виданню Verdens Gang, що БПЛА літатимуть над територією НАТО, однак, зможуть "бачити" на 200 кілометрів.

До слова: Спецпризначенці ЗСУ отримали власну бойову ескадрилью

Безпілотники повинні дати набагато краще розуміння того, що відбувається з іншого боку кордону.

Якби ми мали цей потенціал у 2014 році, коли Росія застосувала військову силу в Україні та анексувала Крим, це дало б нам набагато точнішу інформацію про те, що відбувається. У час кризи спостерігається багато розгубленості та невизначеності. Тоді перевірена інформація про те, що відбувається, є надзвичайно важливою,

– сказав Столтенберг.



Безпілотник RQ-4D



Безпілотник RQ-4D зможе "бачити" на 200 кілометрів



Безпілотники зможуть вести розвідку в інших країнах

Що відомо про безпілотники RQ-4D? Вони створені на базі американської моделі дрона Block 40 Global Hawk. Однак модифіковані відповідно до вимог Північноатлантичного альянсу. Вони вже проходять випробування на військовій базі на італійському острові Сицилія і будуть повністю взяті на озброєння у 2022 році.