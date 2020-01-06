Спецпризначенці ЗСУ отримали власну бойову ескадрилью

35-та змішана авіаційна ескадрилья – новий підрозділ ЗСУ, створений на Вінниччині. Ескадрилья призначена для оперативного повітряного забезпечення діяльності українських Сил спеціальних операцій.

Новий підрозділ створено спільними зусиллями Сил спеціальних операцій та Повітряних сил ЗСУ. Ескадрилья підпорядкована безпосередньо 456-й бригаді транспортної авіації та оперативному командуванню ССО. Важливо, що організована вона цілком за стандартами НАТО. Про це розповів портал "АрміяInform".

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Заплановано, що 8 та 9 січня новостворена ескадрилья візьме участь у перших тренувальних польотах 456-ї бригади 2020 року.

З 2015 року у нас сформована нова структура – Сили спеціальних операцій. Їх створювали за натівськими стандартами, а отже – ССО повинні мати повітряний компонент,

– розповів командир 35-ї ескадрильї Богдан Андрушко.

Відповідне рішення про її створення ухвалили у 2019 році.

"Для чого? Найперше, це – мобільність і прихованість управління. Час від моменту прийняття рішення до його виконання буде мінімальним, а також менше людей про це знатиме,

– наголосив Андрушко.

До кінця 2020 року на озброєнні ескадрильї буде три типи авіатехніки:

Гелікоптери Мі-2,

Гелікоптери Мі-8,

Літаки Ан-26.

Після 2020 року додадуть бойові гелікоптери Мі-24.

Ескадрилья – основний тактичний підрозділ військової авіації. У складі має зазвичай від 10 до 30 літаків та гелікоптерів. Входить до складу авіаційного полку (крила) чи ескадри, складається з кількох ланок (загонів).

Нагадаємо, у січні 2019 Сили спеціальних операцій отримали емблему та прапор