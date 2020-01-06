19:19
6 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      РІЗДВО ВБИВСТВО У КАХОВЦІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Вікенд Путіна у компанії брутальних чоловіків. Ментовські ігри
      Вєсті Кремля
      16:43, 5 січня
      Вєсті.UA. Жир: Хто врятує Дубінського. Савченко шукає роботу
      Вєсті.UA
      18:05, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      РІЗДВО ВБИВСТВО У КАХОВЦІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Спецпризначенці ЗСУ отримали власну бойову ескадрилью

      724 Читать новость на русском
      В українських ССО з'явилася своя ескадрилья / Фото Володимира Воробйова

      35-та змішана авіаційна ескадрилья – новий підрозділ ЗСУ, створений на Вінниччині. Ескадрилья призначена для оперативного повітряного забезпечення діяльності українських Сил спеціальних операцій.

      Новий підрозділ створено спільними зусиллями Сил спеціальних операцій та Повітряних сил ЗСУ. Ескадрилья підпорядкована безпосередньо 456-й бригаді транспортної авіації та оперативному командуванню ССО. Важливо, що організована вона цілком за стандартами НАТО. Про це розповів портал "АрміяInform". 

      Читайте також: Чому для американських військових важливе навчання в українській армії

      Заплановано, що 8 та 9 січня новостворена ескадрилья візьме участь у перших тренувальних польотах 456-ї бригади 2020 року. 

      З 2015 року у нас сформована нова структура – Сили спеціальних операцій. Їх створювали за натівськими стандартами, а отже – ССО повинні мати повітряний компонент,
      – розповів командир 35-ї ескадрильї Богдан Андрушко.

      Відповідне рішення про її створення ухвалили у 2019 році.

      "Для чого? Найперше, це – мобільність і прихованість управління. Час від моменту прийняття рішення до його виконання буде мінімальним, а також менше людей про це знатиме,
      – наголосив Андрушко. 

      До кінця 2020 року на озброєнні ескадрильї буде три типи авіатехніки:

      • Гелікоптери Мі-2,
      • Гелікоптери Мі-8,
      • Літаки Ан-26.

      Після 2020 року додадуть бойові гелікоптери Мі-24.

      Ескадрилья – основний тактичний підрозділ військової авіації. У складі має зазвичай від 10 до 30 літаків та гелікоптерів. Входить до складу авіаційного полку (крила) чи ескадри, складається з кількох ланок (загонів).

      Нагадаємо, у січні 2019 Сили спеціальних операцій отримали емблему та прапор

      Вбивство Сулеймані: ЗМІ з’ясували, хто підбивав Трампа на такий крок
      сьогодні
      3625
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Збройні сили України авіація Зброя
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:11 Це дуже крутий бойовик: відверте інтерв'ю "кіборга" про оборону Донецького аеропорту
      Віталій Дейнега 41
      сьогодні , 18:00 Шматки металобрухту замість надійного кріплення: скандальне відкриття Шулявського мосту
      Дмитро Гнап 979
      сьогодні , 16:03 У Путіна закінчився термін, коли він міг піти мирно: ексклюзивне інтерв'ю з Яковиною
      Олена Трибушна 2076
      сьогодні , 15:30 За перемогу отримала гарний велосипед, він був найкращим у дворі, – Анна Музичук
      Софія Кулай 352
      сьогодні , 12:00 Томос и ребенок на табуретке, или Улучшенная версия УПЦ КП
      Михайло Дубинянський 682
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук