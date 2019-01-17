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      Сили спеціальних операцій отримали емблему та прапор: який вони матимуть вигляд

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      Президент Петро Порошенко затвердив емблему та прапор Сил спецоперацій
      Президент Петро Порошенко затвердив емблему та прапор Сил спецоперацій / Прес-служба Петра Порошенка

      Президент України Петро Порошенко підписав указ про заснування емблеми та прапору Сил спеціальних операцій, а також штандарта командувача.

      Відповідно до документу, який розміщено на сайті українського гаранта, емблемою Сил спеціальних операцій стало зображення крокуючого вовка срібного кольору, підперезаного золотим поясом-наузом, яке водночас накладено на вінок з лаврового листя срібного кольору.

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      Крім того, у центрі нижньої частини вінка вміщено двозуб – княжий знак Святослава Хороброго срібного кольору, а під частиною вінка півколом розміщено стрічку золотого кольору з написом чорними літерами девізу Святослава Хороброго "Іду на Ви".

      Емблема, Сили спеціальних операцій, ЗСУ, армія
      Емблема Сил спеціальних операцій 

      Щодо прапора Сил спеціальних операцій, то це буде прямокутне полотнище сіро-сталевого кольору зі співвідношенням ширини до довжини 2:3.

      У його центрі розміщено зображення емблеми Сил спеціальних операцій ЗСУ: висота емблеми становить 4/5 ширини полотнища. Вільні краї полотнища прикрашено золотою бахромою.

      Древко прапора має темно-коричневий колір і висоту 250 сантиметрів. Верхівка древка є стрілоподібною з білого металу. У центрі двозуб – княжий знак Святослава Хороброго.

      Прапор, Сили спеціальних операцій, ЗСУ, армія
      Прапор сил спеціальних операцій 

      Штандартом командувача ССО, зі свого боку, стало полотнище сіро-сталевого кольору розміром у 90х90 сантиметрів, закріплене на дерев'яному древку темно-коричневого кольору висотою 250 сантиметрів. У центрі полотнища розміщено зображення емблеми Сил спеціальних операцій, а висота емблеми становить 2/3 ширини полотнища. Краї полотнища, крім верхнього, прикрашено бахромою золотистого кольору.

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      Верхівка древка – стрілоподібна з білого металу. У центрі вміщено двозуб – княжий знак Святослава Хороброго. Підток древка – з білого металу у вигляді зрізаного конуса.

      Як наголошується в указі, емблема та прапор Сил спеціальних операцій є офіційними відмітними символами вищезазначеного роду військ і вказують на належність до них.

      Штандарт, Сили спеціальних операцій, ЗСУ, армія
      Штандарт командувача Операції об'єднаних сил 

      Додамо, окрім того, що емблема Сил спеціальних операцій використовується на прапорі ССО та на штандарті командувача ССО, її зображення може використовуватися на знаках розрізнення форменого одягу військовослужбовців, відомчих заохочувальних відзнаках, нагрудних знаках, у символіці військових частин, на транспортних і спеціальних засобах, будинках і спорудах Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Те ж саме стосується і прапора Сил спеціальних операцій.

      Теги: Новини України Новини політики Збройні сили України Петро Порошенко Президент України
      Джерело: 24 канал
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