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      Силы специальных операций получили эмблему и флаг: какой они будут иметь вид

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      Президент Петр Порошенко утвердил эмблему и флаг Сил спецопераций
      Президент Петр Порошенко утвердил эмблему и флаг Сил спецопераций / Пресс-служба Петра Порошенко

      Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об учреждении эмблемы и флага Сил специальных операций, а также штандарта командующего.

      Согласно документу, который размещен на сайте украинского гаранта, эмблемой Сил специальных операций стало изображение шагающего волка серебряного цвета, подпоясанного золотым поясом-наузом, которое одновременно наложено на венок из лавровых листьев серебряного цвета.

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      Кроме того, в центре нижней части венка помещен двузуб – княжеский знак Святослава Храброго серебряного цвета, а под частью венка полукругом размещена лента золотого цвета с надписью черными буквами девиза Святослава Храброго "Иду на Вы".

      Емблема, Сили спеціальних операцій, ЗСУ, армія

      Эмблема Сил специальных операций

      Относительно флага Сил специальных операций, то это будет прямоугольное полотнище серо-стального цвета с соотношением ширины к длине 2:3.

      В его центре расположено изображение эмблемы Сил специальных операций ВСУ: высота эмблемы составляет 4/5 ширины полотнища. Свободные края полотнища украшены золотой бахромой.

      Древко флага имеет темно-коричневый цвет и высоту 250 сантиметров. Верхушка древка стреловидная из белого металла. В центре двузуб – княжеский знак Святослава Храброго.

      Прапор, Сили спеціальних операцій, ЗСУ, армія

      Флаг сил специальных операций

      Штандартом командующего ССО, со своей стороны, стало полотнище серо-стального цвета размером в 90х90 сантиметров, закрепленное на деревянном древке темно-коричневого цвета высотой 250 сантиметров. В центре полотнища размещено изображение эмблемы Сил специальных операций, а высота эмблемы составляет 2/3 ширины полотнища. Края полотнища, кроме верхнего, украшены бахромой золотистого цвета.

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      Верхушка древка – стреловидная из белого металла. В центре помещено двузуб – княжеский знак Святослава Храброго. Подток древка – из белого металла в виде усеченного конуса.

      Как отмечается в указе, эмблема и флаг Сил специальных операций являются официальным отличительными символами вышеупомянутого рода войск и указывают на принадлежность к ним.

      Штандарт, Сили спеціальних операцій, ЗСУ, армія
      Штандарт командующего Сил специальных операций

      Добавим, кроме того, что эмблема Сил специальных операций может использоваться на знаках различия ССО и на штандарте командующего ССО, ее изображение эмблемы Сил специальных операций може использоваться на знаках различия форменной одежды военнослужащих, ведомственных поощрительных отличиях, нагрудных знаках, в символике военных частей, на транспортных и специальных средствах, зданиях и сооружениях Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины. То же самое касается и флага Сил специальных операций.

      Теги: Новости Украины Новости политики Президент Украины Петр Порошенко Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 канал
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