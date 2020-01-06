Спецназовцы ВСУ получили собственную боевую эскадрилью

35-я смешанная авиационная эскадрилья – новое подразделение ВСУ, созданное на Винниччине. Эскадрилья предназначена для оперативного воздушного обеспечения деятельности украинских Сил специальных операций.

Новое подразделение создано совместными усилиями Сил специальных операций и Воздушных сил ВСУ. Эскадрилья подчинена непосредственно 456-й бригаде транспортной авиации и оперативному командованию ССО. Важно, что организована она вполне по стандартам НАТО. Об этом рассказал портал "АрмияInform".

Читайте также: Почему для американских военных важно обучение в украинской армии

Планируется, что 8 и 9 января новосозданная эскадрилья примет участие в первых тренировочных полетах 456-й бригады 2020 года.

С 2015 года у нас сформирована новая структура – Силы специальных операций. Их создавали по натовским стандартам, а следовательно – ССО должны иметь воздушный компонент,

– рассказал командир 35-й эскадрильи Богдан Андрушко.

Соответствующее решение о ее создании приняли в 2019 году.

"Для чего? Прежде всего, это – мобильность и скрытность управления. Время от момента принятия решения до его исполнения будет минимальным, а также меньше людей будут об этом знать,

– отметил Андрушко.

До конца 2020 года на вооружении эскадрильи будет три типа авиатехники:

Вертолеты Ми-2,

Вертолеты Ми-8,

Самолеты Ан-26.

После 2020 года добавят боевые вертолеты Ми-24.

Эскадрилья – основное тактическое подразделение военной авиации. В составе имеет обычно от 10 до 30 самолетов и вертолетов. Входит в состав авиационного полка (крыла) или эскадры, состоит из нескольких звеньев (отрядов).

Напомним, в январе 2019 Силы специальных операций получили эмблему и флаг