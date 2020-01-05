Почему для американских военных важно обучение в украинской армии

Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них противостоянию с российскими оккупантами. В случае войны с Россией этот опыт будет для них необходимым.

Военнослужащие США в Украине изучают российскую тактику. Об этом заявил бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор интервью ТСН.

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От украинских солдат и офицеров американцы узнают также о "российской технике, способах, которыми россияне доставляют сюда свою технику".

Узнают о некоторых действиях россиян, предшествующих атакам. Понимание, как россияне действуют и воюют, очень важно для нас,

– пояснил Тейлор.

Он также отметил, в случае войны с Россией полученный опыт станет для США преимуществом. Тейлор заверил, что благодаря украинцам американские военные поняли, как воевать против дронов и артиллерии.

"Когда я был военным, дроны были новинкой. Даже в Ираке. Это совершенно новый феномен для обеих сторон: и для россиян, и для украинцев это новая практика. И Соединенные Штаты начали усваивать эти уроки", – добавил он.

Другие важные знания для американцев – ведение информационной войны. В частности, они изучают влияние российской дезинформации на военных, гражданских, медиа и принятие решений.

Россияне ее (информационную войну – 24 канал) начали задолго до того, как это поняли американцы. ... Информационная война – это новый феномен, с которым мы должны научиться иметь дело,

– отметил Тейлор.

Оборонный бюджет США на 2020 год предусматривает военную помощь для Украины – 300 миллионов долларов. Финансовую помощь США выделят на "содействие Украине в сфере безопасности, включая летальные средства обороны".



Военная помощь США Украине / Инфографика 24 канала