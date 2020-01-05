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      Почему для американских военных важно обучение в украинской армии

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      Тейлор рассказал, чему учатся американцы в украинской армии / Getty images

      Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них противостоянию с российскими оккупантами. В случае войны с Россией этот опыт будет для них необходимым.

      Военнослужащие США в Украине изучают российскую тактику. Об этом заявил бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор интервью ТСН.

      Что еще говорил Тейлор: Какое оружие Украина получит от США в 2020 году

      От украинских солдат и офицеров американцы узнают также о "российской технике, способах, которыми россияне доставляют сюда свою технику".

      Узнают о некоторых действиях россиян, предшествующих атакам. Понимание, как россияне действуют и воюют, очень важно для нас,
      – пояснил Тейлор.

      Он также отметил, в случае войны с Россией полученный опыт станет для США преимуществом. Тейлор заверил, что благодаря украинцам американские военные поняли, как воевать против дронов и артиллерии.

      "Когда я был военным, дроны были новинкой. Даже в Ираке. Это совершенно новый феномен для обеих сторон: и для россиян, и для украинцев это новая практика. И Соединенные Штаты начали усваивать эти уроки", – добавил он.

      Другие важные знания для американцев – ведение информационной войны. В частности, они изучают влияние российской дезинформации на военных, гражданских, медиа и принятие решений.

      Россияне ее (информационную войну – 24 канал) начали задолго до того, как это поняли американцы. ... Информационная война – это новый феномен, с которым мы должны научиться иметь дело,
      – отметил Тейлор.

      Оборонный бюджет США на 2020 год предусматривает военную помощь для Украины – 300 миллионов долларов. Финансовую помощь США выделят на "содействие Украине в сфере безопасности, включая летальные средства обороны".

      США допомога
      Военная помощь США Украине / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости политики Новости Украины Вооруженные силы Украины Война на Донбассе Новости США
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