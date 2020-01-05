Чому для американських військових важливе навчання в українській армії

Американська армія тісно співпрацює зі Збройними силами України і вчиться у них протистоянню з російськими окупантами. У випадку війни з Росією цей досвід буде для них необхідним.

Військовослужбовці США в Україні вивчають російську тактику. Про це заявив колишній тимчасовий повірений у справах США в Києві Вільям Тейлор інтерв'ю ТСН.

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Від українських солдатів і офіцерів американці дізнаються також про "російську техніку, способи, якими росіяни доставляють сюди свою техніку".

Дізнаються деякі дії росіян, які передують атакам. Розуміння, як росіяни діють і воюють, дуже важливе для нас,

– пояснив Тейлор.

Він також зазначив, у випадку війни з Росією отриманий досвід стане для США перевагою. Тейлор запевнив, що завдяки українцям американські військові зрозуміли, як воювати проти дронів і артилерії.

"Коли я був військовим, дрони були новинкою. Навіть в Іраку. Це абсолютно новий феномен для обидвох сторін: і для росіян, і для українців це нова практика. І Сполучені Штати почали засвоювати ці уроки", – додав він.

Інші важливі знання для американців – ведення інформаційної війни. Зокрема, вони вивчають вплив російської дезінформації на військових, цивільних, медіа та прийняття рішень.

Росіяни її (інформаційну війну – 24 канал) розпочали задовго до того, як це зрозуміли американці. ... Інформаційна війна – це новий феномен, з яким ми повинні навчитися мати справу,

– наголосив Тейлор.

Оборонний бюджет США на 2020 рік передбачає військову допомогу для України – 300 мільйонів доларів. Фінансову допомогу США виділять на "сприяння Україні у сфері безпеки, включаючи летальні засоби оборони".



Військова допомога США Україні / Інфографіка 24 каналу