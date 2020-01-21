НАТО получили новейший беспилотник, который сможет контролировать Крым: фото

НАТО взяли на вооружение стратегические беспилотники RQ-4D программы Наземного наблюдения НАТО, которые смогут вести разведку в других странах.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил изданию Verdens Gang, что БПЛА будут летать над территорией НАТО, однако, смогут "видеть" на 200 километров.

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Беспилотники должны дать гораздо лучшее понимание того, что происходит с другой стороны границы.

Если бы мы имели этот потенциал в 2014 году, когда Россия применила военную силу в Украине и аннексировала Крым, это дало бы нам гораздо более точную информацию о том, что происходит. Во время кризиса наблюдается много растерянности и неопределенности. Тогда проверенная информация о том, что происходит, является чрезвычайно важной,

– сказал Столтенберг.



Беспилотник RQ-4D



Беспилотники RQ-4D смогут "видеть" на 200 километров



Беспилотники смогут вести разведку в других странах

Что известно о беспилотниках RQ-4D?Они созданы на базе американской модели дрона Block 40 Global Hawk. Однако модифицированы в соответствии с требованиями Североатлантического альянса. Они уже проходят испытания на военной базе на итальянском острове Сицилия и будут полностью взяты на вооружение в 2022 году.