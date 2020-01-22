Российские оккупанты провели новые военные учения в Крыму: "уничтожали" воздушные цели

Россияне вновь бряцали оружием у берегов аннексированного Крыма. На этот раз оккупанты провели учения "по поиску и уничтожению воздушной цели".

К этим военным учениям были привлечены зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь С-1". Об этом информирует пресс-служба Минобороны России.

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На Черноморском флоте расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов ЗРПК "Панцирь-С1" провели учения по поиску и уничтожению воздушной цели. Во время тренировки расчеты комплекса обнаружили, идентифицировали и уничтожили воздушные цели на безопасном расстоянии,

– отчитываются оккупанты.

Вместе с тем, в российском Минобороны говорят: учения проводили, чтобы научиться отражать нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника.

Последний раз военные учения возле Крыма проводили совсем недавно – лишь 9 января. За ними тогда наблюдал Владимир Путин. Российский президент незаконно прибыл на аннексированный полуостров, после чего МИД Украины выразил ему ноту протеста.

Важно! После аннексии Крыма в 2014 году Россия все чаще проводит военные учения на оккупированном полуострове. Кроме этого, страна-агрессор переправляет в Крым военную технику, истребители и целые милитарные подразделения.



Так, за 5 лет аннексии Крыма Россия сумела превратить полуостров в огромную военную базу. В частности, количество своих военных в Крыму за это время РФ увеличила почти в три раза: с 12 до 32 тысяч человек.