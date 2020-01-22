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      Российские оккупанты провели новые военные учения в Крыму: "уничтожали" воздушные цели

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      Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С-1" / пресс-служба Минобороны РФ

      Россияне вновь бряцали оружием у берегов аннексированного Крыма. На этот раз оккупанты провели учения "по поиску и уничтожению воздушной цели".

      К этим военным учениям были привлечены зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь С-1". Об этом информирует пресс-служба Минобороны России.

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      На Черноморском флоте расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов ЗРПК "Панцирь-С1" провели учения по поиску и уничтожению воздушной цели. Во время тренировки расчеты комплекса обнаружили, идентифицировали и уничтожили воздушные цели на безопасном расстоянии,
      – отчитываются оккупанты.

      Вместе с тем, в российском Минобороны говорят: учения проводили, чтобы научиться отражать нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника.

      Последний раз военные учения возле Крыма проводили совсем недавно – лишь 9 января. За ними тогда наблюдал Владимир Путин. Российский президент незаконно прибыл на аннексированный полуостров, после чего МИД Украины выразил ему ноту протеста.

      Важно! После аннексии Крыма в 2014 году Россия все чаще проводит военные учения на оккупированном полуострове. Кроме этого, страна-агрессор переправляет в Крым военную технику, истребители и целые милитарные подразделения.

      Так, за 5 лет аннексии Крыма Россия сумела превратить полуостров в огромную военную базу. В частности, количество своих военных в Крыму за это время РФ увеличила почти в три раза: с 12 до 32 тысяч человек.

      россиские военные учения в аннексированном крыму:
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Новости России Украина – Россия Новости Крыма Аннексия Крыма
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