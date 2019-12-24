Россия сымитировала ракетную атаку по эсминцу США в Черном море

В акватории Черного моря воздушно-космические силы России сымитировали ракетный удар по эсминцу ВМС США. Участие в операции принимали бомбардировщики под прикрытием истребителей.

Как сообщает пресс-центр командования Воздушных сил ВСУ, инцидент произошел 23 декабря. По их информации, пара фронтовых бомбардировщиков Су-24М под прикрытием истребителей Су-27 (Су-30) сымитировали ракетный удар по надводной цели. А целью, по данным разведки, был ракетный эсминец США Ross, который собственно в это время направлялся в порт Одессу.

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В итоге российские самолеты осуществили маневр, типичный для авиационного удара крылатыми ракетами. После они вернулись на аэродром базирования.

На фоне политического кризиса в Европе, военной агрессии оккупанта на Донбассе и в Крыму, бряцание оружием и демонстрация силы стала уже привычным методом влияния России на западные страны, включая те, что ввели против РФ санкции,

– отметили в командовании Воздушных сил ВСУ.

В штабе добавляют, что Россия также фактически "приватизировала" акваторию Черного и Азовского морей и ежемесячно резервирует новые районы для военных учений. А это, в свою очередь, максимально усложняет проход торговых судов как в Черном, так и в Азовском морях, особенно через Керченский пролив.

Заметим, что эсминец ВМС США USS Ross DDG71 является частым гостем в акватории Черного моря. Впервые этот корабль прибыл в регион в 2014 году, и с тех пор уже совершил 29 визитов.

На этот раз Ross зашел в Черное море 15 декабря, а прибыл в Одессу утром 24 числа. Цель такого визита – проведение операций по обеспечению безопасности на море с партнерами и союзниками НАТО.