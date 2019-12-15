В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США: фото

В Черное море вошел ракетный эсминец Военно-морских сил США USS Ross DDG71. Пройдя проливы Дарданеллы и Босфор, в Черном море корабль оказался около 15:00.

Как пишет одесское издание "Думская", впервые это корабль прибыл в регион в 2014 году. С тех пор судно является частым гостем. А в 2016 году эсминец вместе с американским десантным кораблем LSD41 Whidbey Island принимал участие в международных учениях "Си Бриз–2016" и несколько дней провел в Одессе. В апреле 2019 года он в течение 2 недель гостил в румынской Констанце и болгарской Варне.

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По словам руководителя Института Черноморских стратегических исследований Андрея Клименко, это 29 визит военного корабля нечерноморских стран НАТО с целью поддержки союзников и партнеров в регионе.

Он добавил, что по сравнению с 2018 и 2017 годами количество визитов возросло почти в 1,5 раза, а по сравнению с 2016 – почти вдвое.

Имеем уровень, что почти равен показателям 2014 года, когда произошла оккупация Крыма. То есть, морское командование НАТО и 6-й флот США нашли необходимые корабельные и финансовые ресурсы, чтобы значительно усилить присутствие в Черном море,

– констатировал эксперт.

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Что известно об эсминце USS Ross DDG 71

Его относят к кораблям типа "Арле Берк" (на английском The Arleigh Burke class destroyers). Построили корабль на верфи Ingalls Shipbuilding. Спустили его на воду в марте 1996 года. Базируется эсминец в Норфолке, штат Виргиния. Корабль назван в честь капитана Дональда К. Росса, награжденного медалью почета за проявленный героизм во время атаки японцев на Перл-Харбор.

Длина корабля – 154 метра, ширина – 20 метров, осадка (глубина, на которую может спустится подводная гидроакустическая станция) – 9,3 метра. Полное водоизмещение – 8775 тонн. Четыре газотурбинные установки мощностью 108 тысяч лошадиных сил разгоняют его до 32 узлов. Экипаж составляет 337 человек.

Вооружен корабль различным артиллерийским и ракетным вооружением, в том числе противокорабельными ракетами "Гарпун". Эсминец также имеет 90 шахтных пусковых установок для запуска в различной комбинации:

крылатых ракет "Томагавк",

зенитных управляемых ракет RIM-66 SM-2 "Стандарт-2"

противокорабельных ракет вертикального пуска RUM-139 ASROC.

К слову, в конце ноября в Одессу заходил еще один военный корабль страны-члена НАТО. Речь идет о французском корвете Commandant Birot.