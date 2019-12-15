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      У Чорне море увійшов ракетний есмінець ВМС США: фото

      1987 Читать новость на русском
      Американський есмінець USS Ross DDG71 / "Думская"

      До Чорного моря увійшов ракетний есмінець Військово-морських сил США USS Ross DDG71. Пройшовши протоки Дарданели та Босфор, у Чорному морі корабель опинився близько 15:00.

      Як пише одеське видання "Думская", вперше це корабель прибув у регіон у 2014 році. Відтоді судно є частим гостем. А у 2016 році есмінець разом із американським десантним кораблем LSD41 Whidbey Island брав участь у міжнародних навчаннях "Сі Бриз – 2016" та кілька днів провів в Одесі. У квітні ж 2019 року він упродовж 2 тижнів гостював у румунській Констанці та болгарській Варні.

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      За словами керівника Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрія Клименка, це 29 візит військового корабля нечорноморських країн НАТО з метою підтримки союзників і партнерів у регіоні.

      Він додав, що порівняно з 2018-м і 2017 роками кількість візитів зросла майже у 1,5 рази, а порівняно з 2016-м – майже вдвічі.

      Маємо рівень, що майже дорівнює показникам 2014 року, коли відбулася окупація Криму. Тобто, морське командування НАТО та 6-й флот США знайшли необхідні корабельні та фінансові ресурси, щоб значно посилити присутність в Чорному морі, 
      – констатував експерт.

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      Що відомо про есмінець USS Ross DDG 71 

      Його відносять до кораблів типу "Арлі Берк" (англійською The Arleigh Burke class destroyers). Побудували корабель на верфі Ingalls Shipbuilding. Спустили ж його на воду в березні 1996 року. Бузається есмінець у Норфолку, штат Віргінія. Корабель названо на честь капітана Дональда К. Росса, нагородженого Медаллю Пошани за проявлений героїзм під час атаки японців на Перл-Харбор.

      Довжина корабля – 154 метра, ширина – 20 метрів, осадка (глибина, на яку може зануритися підводною гідроакустичною станцією, – 9,3 метра. Повна водотоннажність – 8775 тонн. Чотири газотурбінні установки потужністю 108 тисяч кінських сил розганяють його до 32 вузлів. Екіпаж становить 337 осіб. 

      Озброєно корабель різним артилерійським і ракетним озброєнням, зокрема протикорабельними ракетами "Гарпун". Есмінець також має 90 шахтних пускових установок для запуску у різній комбінації:

      • крилатих ракет "Томагавк",
      • зенітних керованих ракет RIM-66 SM-2 "Стандарт-2"
      • протикорабельних ракет вертикального пуску RUM-139 ASROC.

      До слова, наприкінці листопада до Одеси заходив ще один військовий корабель країни-члена НАТО. Мовиться про французький корвет Commandant Birot.

      Місячний календар на грудень 2019
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини США Новини політики Водний транспорт НАТО
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