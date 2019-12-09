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      ВМС України сформували новий дивізіон кораблів в Азовському морі

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      ВМС України сформували дивізіон надводних сил в Азовському морі / suspilne.media

      Військово-морські сили Збройних сил України сформували новий дивізіон надводних сил в Азовському морі. Судна базуватимуться у портах Бердянська та Маріуполя.

      Командувач ВМС України Ігор Воронченко розповів, що наразі до складу дивізіону входять чотири судна, передає "Інтерфакс". Проте, в подальшому ВМС планує нарощувати бойовий і чисельний склад дивізіону за рахунок введення нових бойових одиниць.

      Важливо: Росія повернула Україні захоплені кораблі

      До складу дивізіону увійшли:

      • пошуково-рятувальне судно "Донбас";
      • морський буксир "Корець" ;
      • малий броньований артилерійський катер "Лубни";
      • малий броньований артилерійський катер "Кременчук".

      До формування цього дивізіону наводні сили діяли в складі тактичної групи "Тритон". На її озброєнні були два малі броньовані артилерійські катери, пошуково-рятувальне судно "Донбас" і морський буксир "Корець", 

      До цієї групи також мали увійти кораблі "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу". Їх незаконно захопила Росія в Азовському морі у листопаді 2018 року і повернула у недієздатному стані лише через рік.

      Як РФ блокує Азовське море і як це вплинуло на порти України?Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може сягати більше тижня. Окрім того, під Кримським мостом не можуть пройти судна, висота яких становить 33 метри і більше. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Порти Маріуполя та Бердянська несуть великі збитки через блокаду руху суден через Керченську протоку. У зв'язку з цим обидва порти змушені перейти на 4-денний робочий тиждень та скоротити штат працівників. Загалом через агресію РФ та блокування судноплавства морська галузь України втратила близько 10 мільярдів гривень.

      У той же час морські порти України, розташовані на березі Азовського моря, недоотримали 6 мільярдів гривень доходів. Таких збитків вони зазнали за п'ять років, з початку відкритої агресії Росії.

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини політики Новини України Збройні сили України Водний транспорт
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