ВМС України сформували новий дивізіон кораблів в Азовському морі

Військово-морські сили Збройних сил України сформували новий дивізіон надводних сил в Азовському морі. Судна базуватимуться у портах Бердянська та Маріуполя.

Командувач ВМС України Ігор Воронченко розповів, що наразі до складу дивізіону входять чотири судна, передає "Інтерфакс". Проте, в подальшому ВМС планує нарощувати бойовий і чисельний склад дивізіону за рахунок введення нових бойових одиниць.

Важливо: Росія повернула Україні захоплені кораблі

До складу дивізіону увійшли:

пошуково-рятувальне судно "Донбас" ;

; морський буксир "Корець" ;

; малий броньований артилерійський катер "Лубни" ;

; малий броньований артилерійський катер "Кременчук".

До формування цього дивізіону наводні сили діяли в складі тактичної групи "Тритон". На її озброєнні були два малі броньовані артилерійські катери, пошуково-рятувальне судно "Донбас" і морський буксир "Корець",

До цієї групи також мали увійти кораблі "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу". Їх незаконно захопила Росія в Азовському морі у листопаді 2018 року і повернула у недієздатному стані лише через рік.

Як РФ блокує Азовське море і як це вплинуло на порти України?Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може сягати більше тижня. Окрім того, під Кримським мостом не можуть пройти судна, висота яких становить 33 метри і більше. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.



Порти Маріуполя та Бердянська несуть великі збитки через блокаду руху суден через Керченську протоку. У зв'язку з цим обидва порти змушені перейти на 4-денний робочий тиждень та скоротити штат працівників. Загалом через агресію РФ та блокування судноплавства морська галузь України втратила близько 10 мільярдів гривень.



У той же час морські порти України, розташовані на березі Азовського моря, недоотримали 6 мільярдів гривень доходів. Таких збитків вони зазнали за п'ять років, з початку відкритої агресії Росії.