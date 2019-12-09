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      ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей в Азовском море

      28 Читати новину українською
      ВМС Украины сформировали дивизион надводных сил в Азовском море / suspilne.media

      Военно-морские силы Вооруженных сил Украины сформировали новый дивизион надводных сил в Азовском море. Суда будут базироваться в портах Бердянска и Мариуполя.

      Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко рассказал, что сейчас в состав дивизиона входят четыре судна, передает "Интерфакс". Однако, в дальнейшем ВМС планирует наращивать боевой и численный состав дивизиона за счет введения новых боевых единиц.

      Важно: Россия вернула Украине захваченные корабли

      В состав дивизиона вошли:

      • поисково-спасательное судно "Донбасс";
      • морской буксир "Корец";
      • малый бронированный артиллерийский катер "Лубны";
      • малый бронированный артиллерийский катер "Кременчуг".

      До формирования этого дивизиона наводные силы действовали в составе тактической группы "Тритон". На ее вооружении были два малых бронированных артиллерийских катера, поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец",

      В эту группе такжу должны были войти корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". Их незаконно захватила Россия в Азовском море в ноябре 2018 года и вернула в недееспособном состоянии только через год.

      Как РФ блокирует Азовское море и как это повлияло на порты Украины?​
      Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать более недели. Кроме того, под Крымским мостом не могут пройти судна, высота которых составляет 33 метра и более. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.

      Порты Мариуполя и Бердянска несут большие убытки из-за блокады движения судов через Керченский пролив. В связи с этим оба порта вынуждены перейти на 4-дневную рабочую неделю и сократить штат сотрудников. В целом из-за агрессии РФ и блокировки судоходства морская отрасль Украины потеряла около 10 миллиардов гривен.

      В то же время морские порты Украины, расположенные на берегу Азовского моря, недополучили 6 миллиардов гривен доходов. Таким убыткам они подверглись за пять лет, с начала открытой агрессии России.

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости политики Водный транспорт Вооруженные силы Украины Новости Украины
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