Про це він повідомив журналістам у вівторок, 11 березня, за підсумками зустрічі американської та української делегацій у межах переговорів у Джидді, повідомляє 24 Канал.

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Чи примушували Україну до чогось

Журналісти поцікавилися в українського посадовця, чи були заклики з боку США стосовно територіальних поступок на користь Росії або ж вступу України до НАТО. Андрій Єрмак своєю чергою відповів, що не використовував би слово "заклики" чи "примуси" взагалі у цьому питанні.

Ми говорили сьогодні як партнери і як друзі. Ми говорили про те, що справедливо, ми говорили про ситуацію на полі бою. Тому, я чесно сказав, сьогодні була партнерська розмова двох країн, які дуже близькі одна до іншої,

– заявив він.

На його думку, США справді хочу відіграти роль у закінченні війни та посприяти досягненню справедливого виру. За словами керівника Офісу Президента, для Вашингтона важлива думка та позиція Києва з приводу вищезгаданих питань, і тому, цю тему порушували під час переговорів.

До слова, під час перемовин у Саудівській Аравії українська делегація підтвердила готовність до тимчасового припинення вогню на 30 днів, але за умови взаємної згоди Росії. Водночас США відновлюють обмін розвідданими та надаватимуть безпекову допомогу Україні.