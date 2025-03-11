Об этом он сообщил журналистам во вторник, 11 марта, по итогам встречи американской и украинской делегаций в рамках переговоров в Джидде, сообщает 24 Канал.

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Принуждали ли Украину к чему-то

Журналисты поинтересовались у украинского чиновника, были ли призывы со стороны США относительно территориальных уступок в пользу России или вступления Украины в НАТО. Андрей Ермак в свою очередь ответил, что не использовал бы слово "призывы" или "принуждения" вообще в этом вопросе.

Мы говорили сегодня как партнеры и как друзья. Мы говорили о том, что справедливо, мы говорили о ситуации на поле боя. Поэтому, я честно сказал, сегодня был партнерский разговор двух стран, которые очень близки друг к другу,

– заявил он.

По его мнению, США действительно хочу сыграть роль в окончании войны и поспособствовать достижению справедливого водоворота. По словам руководителя Офиса Президента, для Вашингтона важно мнение и позиция Киева по поводу вышеупомянутых вопросов, и поэтому, эту тему поднимали во время переговоров.

К слову, во время переговоров в Саудовской Аравии украинская делегация подтвердила готовность к временному прекращению огня на 30 дней, но при условии взаимного согласия России. В то же время США восстанавливают обмен разведданными и будут предоставлять помощь Украине в сфере безопасности.