Росія зімітувала ракетну атаку по есмінцю США у Чорному морі

В акваторії Чорного моря повітряно-космічні сили Росії зімітували ракетний удар по есмінцю Військово-морських сил США. Участь у операції брали бомбардувальники під прикриттям винищувачів.

Як повідомляє пресцентр командування Повітряних сил ЗСУ, інцидент трапився 23 грудня. За їхньою інформацією, пара фронтових бомбардувальників Су-24М під прикриттям винищувачів Су-27 (Су-30) зімітували ракетний удар по надводній цілі. А ціллю, за даними розвідки, був ракетний есмінець Сполучених Штатів Америки Ross, який власне у цей час прямував до порту Одеса.

Цікаво! Армія Росії взяла на озброєння новий потужний зенітний ракетний комплекс: що про нього відомо

У підсумку російські літаки здійснили маневр, типовий для авіаційного удару крилатими ракетами. Опісля вони повернулись на аеродром базування.

На тлі політичної кризи в Європі, військової агресії окупанта на Донбасі та в Криму, брязкання зброєю та демонстрація сили стало уже звичним методом впливу Росії на західні країни, зокрема й ті, що запровадили проти РФ санкції,

– наголосили у командуванні Повітряних сил ЗСУ.

У штабі додають, що Росія також фактично "приватизувала" акваторію Чорного та Азовського морів і щомісяця резервує нові райони для військових навчань. А це, зі свого боку, максимально ускладнює прохід торговельних суден як у Чорному, так і у Азовському морях, особливо через Керченську протоку.

Зауважимо, що есмінець Військово-морських сил США USS Ross DDG71 є частим гостем у акваторії Чорного моря. Вперше цей корабель прибув у регіон у 2014 році, і відтоді вже здійснив 29 візитів.

Цього разу Ross зайшов у Чорне море 15 грудня, а прибув до Одеси вранці 24 числа. Мета такого візиту – проведення операцій із забезпечення безпеки на морі з партнерами та союзниками НАТО.