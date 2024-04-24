Утім, окупанти не хочуть, аби росіяни принесли тисячі портретів знищених на війні проти України російських солдатів. Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що загарбники цього бояться.

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"Діда на палці не понесу". А тепер уже треба й батька, сина, брата,

– сказав політтехнолог.

Якщо уявити невеликий населений пункт і порахувати портрети загиблих військових Росії на війні проти України, вийде чимало. Це, переконаний Тизенгаузен, не потрібно Владіміру Путіну.

Тим часом гауляйтер тимчасово окупованого півострова нервує. Адже засоби ураження, які прилітають по Криму, можуть спокійно прилетіти й по резиденції Сєргєя Аксьонова.

Росія готується до 9 травня