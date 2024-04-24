У Москві та Санкт-Петербурзі російській владі буде легше тримати ситуацію під контролем, але вони бояться інцидентів у регіонах. Таку думку 24 Каналу озвучив блогер, політолог Сергій Запорожський.
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Кремль боїться скупчення людей
Сергій Запорожський зазначив, що "безсмертний полк" скасували не через турботу за безпеку росіян, бо на людей Кремлю взагалі все одно. Однак через скупчення людей у регіонах можуть виникнути певні інциденти.
Коли таке скупчення людей може відбутись, наприклад, в якомусь умовному Томську або Пензі, припускаю, що люди раптом підуть з портретами загиблих на "сво". Це будуть десятки, сотні тисяч по всій Росії. Ця вся історія може бути зовсім не про дідів, які воювали,
– припустив він.
Кремль може тримати під контролем ситуацію в Москві, Пітері, великих містах. Але щось неочікуване може відбутись, наприклад, в Улан-Уде чи Уфі. Ймовірно, російська влада хоче перестрахуватись.
"Вони скасували "безсмертні полки" не тільки у радіусі дії українських безпілотників, а й далеко за Уралом. Чого там боятись? Тому це страх скупчення людей з будь-якого приводу", – вважає блогер.
"Безсмертний полк" у Росії: головне
- Стало відомо, що у Москві скасували проведення ходи "безсмертний полк" 9 травня. Акцію планують провести онлайн. Перша заступниця голови комітету держдуми Росії з праці, соціальної політики та справ ветеранів Єлєна Цунаєва стверджує, що захід у столиці скасували нібито через "загрози громадській безпеці".
- Також "безсмертний полк" скасували в інших регіонах країни-агресорки. Зокрема, у Курській, Брянській, Бєлгородській, Рязанській та Псковській областях. Там також планують провести так звані "патріотичні заходи" у режимі онлайн.
- Зауважимо, що у 2023 році у прикордонних областях Росії також оголошували про скасування парадів на 9 травня. Такі рішення місцева влада пояснювала "збереженням безпеки населення". Радник глави ОП Михайло Подоляк зазначав, що в Росії бояться проводити такі заходи. Зокрема, на ці паради можуть вийти люди, які повернулися з війни й не втілили свої амбіції.