Радник глави ОП Михайло Подоляк в ефірі телемарафону прокоментував, чому в Росії бояться проводити такі заходи. За його словами, є три основні причини.

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Що означають скасування "Безсмертних полків"

Подоляк окреслив причини таких дій Кремля. Відміни "Безсмертних полків" означають три речі:

розгубленість;

страх;

афганізація.

На думку Подоляка, росіяни розуміють, що все йде по плану, однак він не відповідає їхнім очікуванням. Також радник глави ОП наголосив, що на ці паради можуть вийти люди, які повернулися з війни й не втілили свої амбіції.

Подоляк наголосив, що від початку війни в Росії значно збільшилась кількість кримінальних правопорушень. Така статистика зумовлена тим, що в Росію повернулись багато людей які хочуть реалізувати те, що не вдалось реалізувати в Україні. Мовиться про комплекси ненависті росіян.

Вони повернулись з цими комплексами у Росію. Ці люди можуть вийти на паради і проявити ці комплекси,

– вважає Подоляк.

За його словами, ці три складові обнуляють всю концепцію "великої Росії". Відтак, проводити паради на цьому тлі означає підкреслити, що ситуація в країні некерована та збільшити шанси на внутрішні бунтівні прояви.

Що відомо про скасування "Безсмертного полку"