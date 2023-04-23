Радник глави ОП Михайло Подоляк в ефірі телемарафону прокоментував, чому в Росії бояться проводити такі заходи. За його словами, є три основні причини.
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Що означають скасування "Безсмертних полків"
Подоляк окреслив причини таких дій Кремля. Відміни "Безсмертних полків" означають три речі:
- розгубленість;
- страх;
- афганізація.
На думку Подоляка, росіяни розуміють, що все йде по плану, однак він не відповідає їхнім очікуванням. Також радник глави ОП наголосив, що на ці паради можуть вийти люди, які повернулися з війни й не втілили свої амбіції.
Подоляк наголосив, що від початку війни в Росії значно збільшилась кількість кримінальних правопорушень. Така статистика зумовлена тим, що в Росію повернулись багато людей які хочуть реалізувати те, що не вдалось реалізувати в Україні. Мовиться про комплекси ненависті росіян.
Вони повернулись з цими комплексами у Росію. Ці люди можуть вийти на паради і проявити ці комплекси,
– вважає Подоляк.
За його словами, ці три складові обнуляють всю концепцію "великої Росії". Відтак, проводити паради на цьому тлі означає підкреслити, що ситуація в країні некерована та збільшити шанси на внутрішні бунтівні прояви.
Що відомо про скасування "Безсмертного полку"
- Кожного року тисячі божевільних росіян виходять на вулиці 9 травня, аби "відсвяткувати подвиги дідів", почепити їхнє зображення на палку та в екзальтованих конвульсіях пройтись по вулицях Москви, Пітера та інших міст.
- Водночас цього року "щось случілось" та ніхто в Росії не буде ходити з фотографіями "дєдов" на палицях увесь день. І ні, не варто сподіватися, що громадяни ворожої держави порозумнішали.
- Організатори "Безсмертного полку" заявили, що скасовують цьогоріч проведення акції в очному форматі.
- Військовий експерт Олексій Гетьман пояснив, що російська влада просто побоялась можливого обурення народу. З цією думкою перегукуються дані від британської розвідки. Там вважають, що Росія скасувала акцію "Безсмертний полк", тому що боїться показати справжні масштаби втрат на війні в Україні.