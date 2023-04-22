Про це 24 Каналу розповів Тарас Березовець – офіцер 1 бригади спецпризначення імені Івана Богуна. За його словами, авіаційна бомба впала у Бєлгороді, тому що росіяни недостатньо добре її модернізували.

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Будинки могло б знищити вщент

Потужний вибух ввечері 20 квітня у Бєлгороді був спричинений авіабомбою, що випала з їхнього літака Су-34. Про це заявила сама російська влада.

Якби не численні відео, які були оприлюднені в російських телеграм-каналах, можливо, міністерство оборони Росії намагалося б приховувати деталі. Натомість розповідали б, що в центрі Бєлгорода впала українська ракета С-300, як про це спочатку писали російські пабліки,

– зазначив Тарас Березовець.

Ба більше, спочатку росіяни стверджували про те, що начебто Україна випустила ракету після консультації Володимира Зеленського із Єнсом Столтенбергом, який того ж дня перебував у Києві.

Проте оприлюднені відео не дали можливості російській владі приховувати те, що сталось насправді. Бомба ФАБ-500, яка була призначена для сусідньої Харківській області, таки впала на Бєлгород.

"Росіянам пощастило, що ця бомба не потрапила в місце масового скупчення людей або в житловий будинок. Тому що навіть великі панельні будинки, які були на відео (падіння авіабомби – 24 Канал) просто б "склались" і знищені вщент. А разом з ними і десятки мешканців", – наголосив Березовець.

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Недомодернізували

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомляв, що через поспішне збільшення російського виробництва та модернізації наявних боєприпасів такі інциденти можуть почастішати на території Росії.

Самовільне сходження боєприпасу було викликано тим, що ці боєприпаси недостатньо адаптовані для використання. Керовану авіабомбу ФАБ-500, політ якої можна планувати до 40 кілометрів, активно використовували на Донецькому та Лиманському напрямку,

– повідомив офіцер ЗСУ.

Цю варварську техніку росіяни використовують віднедавна. Літаки запускають авіабомби з території Росії, які найчастіше влучають по цивільних об'єктах.

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