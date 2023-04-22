Ще одну бомбу виявили на на вулиці Шаландіна в районі місця вибуху, де ввечері п'ятниці утворилася величезна вирва. Про це з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал.

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Авіабомба залетіла на 7 метрів у глиб землі

Цікаво, як упродовж двох днів у центрі Бєлгорода, обстежуючи місце вибуху, можна було не поміти бомбу. Звичайно ж, офіційно заявити, що саме знайшли, спочатку окупанти забоялися. Тож казали про якийсь "вибухонебпечний предмет".

Водночас губернатор Гладков оголосив термінову евакуцію 17 багатотоквартирних будинків у радіусі 200 метрів. Лише за попередніми підрахунками, загарбникам доведеться вивезти понад 3000 місцевих жителів.

У Бєлгороді евакуюють місцевих жителів: дивіться відео

У Бєлгороді оголосили надзвичайно ситуацію регіонального рівня. Місцевим жителям нібито пропонують із документами та речами першої необхідності пройти до автобусів на пунктах евакуації або тимчасово переїхати до родичів на власних автомобілях.

Пізніше росЗМІ повідомили, нібито авіабомба наразі під землею. За попередньою інформацією, снаряд ФАБ-500 залетів углиб на сім метрів.Спочатку окупанти проведуть евакуацію, тоді бомбу викопають та відвезуть для знешкодження на полігон.

Друга бомба, яку виявили у Бєлгороді / Фото з росЗМІ

Схоже, окупанти намагалися приховати падіння другої авіабомби

Журналіст Нікіта Пармьонов у ефірі одного з російських ліберальних ютуб-каналів раніше заявив, що насправді авіабомби могло бути дві. Він розповів, що друга впала трохи далі від першої та не розірвалася, однак пробила декілька балконів.