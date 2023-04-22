Еще одну бомбу обнаружили на улице Шаландина в районе места взрыва, где вечером пятницы образовалась огромная воронка. Об этом со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал.

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Авиабомба залетела на 7 метров вглубь земли

Конечно же, официально заявить, что именно нашли, сначала оккупанты забоялись. Поэтому говорили о каком-то "взрывоопасном предмете".

В то же время, губернатор Гладков объявил срочную эвакуацию 17 многотоквартирных домов в радиусе 200 метров. Только по предварительным подсчетам захватчикам придется вывезти более 3000 местных жителей.

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В Белгороде объявили чрезвычайную ситуацию регионального уровня. Местным жителям якобы предлагают с документами и вещами первой необходимости пройти к автобусам на пунктах эвакуации или временно переехать к родственникам на собственных автомобилях.

Позже росСМИ сообщили, будто авиабомба сейчас под землей. По предварительной информации, снаряд ФАБ-500 залетел вглубь на семь метров. Сначала оккупанты проведут эвакуацию, тогда бомбу выкопают и отвезут для обезвреживания на полигон.

Вторая бомба, обнаруженная в Белгороде / Фото с росСМИ

Оккупанты пытались скрыть падение второй авиабомбы

Заметим, еще ночью 24 Канал писал, что журналист Никита Парменов в эфире одного из российских либеральных ютуб-каналов ранее заявил, что на самом деле авиабомбы могло быть две. Он рассказал, что вторая упала чуть дальше первой и не разорвалась, однако пробила несколько балконов.

В частности, Парменов отметил: "Если смотреть на карту Белгорода, место взрыва первой бомбы и где пострадали люди и есть разрушение дома, можно увидеть, что там практически квартал между этими двумя местами. Очевидно, что там тоже было падение". Также он рассказал, что экстренные службы пытаются извлечь бомбу.