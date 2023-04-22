Об этом 24 Каналу рассказал Тарас Березовец – офицер 1 бригады спецназначения имени Ивана Богуна. По его словам, авиационная бомба упала в Белгороде, потому что россияне недостаточно хорошо ее модернизировали.

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Дома могло бы уничтожить до основания

Мощный взрыв вечером 20 апреля в Белгороде был вызван авиабомбой, выпавшей из их самолета Су-34. Об этом заявили самые российские власти.

Если бы не многочисленные видео, обнародованные в российских телеграм-каналах, возможно, министерство обороны России пыталось бы скрывать детали. В то же время рассказывали бы, что в центре Белгорода упала украинская ракета С-300, как об этом сначала писали российские паблики,

– отметил Тарас Березовец.

Более того, сначала россияне утверждали о том, что Украина выпустила ракету после консультации Владимира Зеленского с Йенсом Столтенбергом, который в тот же день находился в Киеве.

Однако обнародованные видео не дали возможности российским властям скрывать то, что произошло на самом деле. Бомба ФАБ-500, предназначенная для соседней Харьковской области, таки упала на Белгород.

"Россиянам повезло, что эта бомба не попала в место массового скопления людей или в жилой дом. Потому что даже большие панельные дома, которые были на видео (падение авиабомбы – 24 Канал) просто бы "сложились" и уничтожены до основания. А вместе с ними и десятки жителей», – подчеркнул Березовец.

Тарас Березовец о падении авиабомбы в Белгороде: смотреть видео

Недомодернизировали

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщал, что из-за поспешного увеличения российского производства и модернизации имеющихся боеприпасов таковы инциденты могут участиться на территории России.

Самовольное схождение боеприпаса было вызвано тем, что эти боеприпасы недостаточно адаптированы для использования. Управляемую авиабомбу ФАБ-500, полет которой можно планировать до 40 километров, активно использовали на Донецком и Лиманском направлении.

– сообщил офицер ВСУ.

Эту варварскую технику россияне используют недавно. Самолеты запускают авиабомбы с территории России, которые чаще всего попадают по гражданским объектам.

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