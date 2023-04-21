Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона. По его словам, это связано с тем, что оккупанты пытаются быстро нарастить их производство за счет качества, пишет 24 Канал.

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Такие бомбы могли падать и где-то еще. Потому что делают они быстро, применяют все чаще. А там, где нужно быстро делать, чаще будут происходить и такие инциденты,

– сказал Игнат.

Представитель Воздушных сил добавил, что в связи с увеличением производства угроза использования оккупантами подобных авиабомб будет только усиливаться.

"Именно поэтому мы и ждем системы ПВО увеличенного радиуса действия, такие как Patriot. Вопрос в том, что нужно больше таких систем. Ждем SAMP-Т", – сообщил он.

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