В Москве и Санкт-Петербурге российским властям будет легче держать ситуацию под контролем, но они боятся инцидентов в регионах. Такое мнение 24 Каналу озвучил блогер, политолог Сергей Запорожский.
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Кремль боится скопления людей
Сергей Запорожский отметил, что "бессмертный полк" отменили не из-за заботы за безопасность россиян, потому что на людей Кремлю вообще все равно. Однако из-за скопления людей в регионах могут возникнуть определенные инциденты.
Когда такое скопление людей может состояться, например, в каком-то условном Томске или Пензе, предполагаю, что люди вдруг пойдут с портретами погибших на "сво". Это будут десятки, сотни тысяч по всей России. Эта вся история может быть совсем не про дедов, которые воевали,
– предположил он.
Кремль может держать под контролем ситуацию в Москве, Питере, крупных городах. Но что-то неожиданное может произойти, например, в Улан-Удэ или Уфе. Вероятно, российские власти хотят перестраховаться.
"Они отменили "бессмертные полки" не только в радиусе действия украинских беспилотников, но и далеко за Уралом. Чего там бояться? Поэтому это страх скопления людей по любому поводу", – считает блогер.
"Бессмертный полк" в России: главное
- Стало известно, что в Москве отменили проведение шествия "Бессмертный полк" 9 мая. Акцию планируют провести онлайн. Первый заместитель председателя комитета госдумы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева утверждает, что мероприятие в столице отменили якобы из-за "угрозы общественной безопасности".
- Также "бессмертный полк" отменили в других регионах страны-агрессора. В частности, в Курской, Брянской, Белгородской, Рязанской и Псковской областях. Там также планируют провести так называемые "патриотические мероприятия" в режиме онлайн.
- Заметим, что в 2023 году в приграничных областях России также объявляли об отмене парадов на 9 мая. Такие решения местные власти объясняли "сохранением безопасности населения". Советник главы ОП Михаил Подоляк отмечал, что в России боятся проводить такие мероприятия. В частности, на эти парады могут выйти люди, которые вернулись с войны и не воплотили свои амбиции.