Во вторник, 18 апреля, стало известно, что так называемый "День Победы" в Москве и других городах России будет проходить не в "классическом формате". Оно и не удивительно, ведь праздновать просто нечего.

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Возможные "онлайн-мероприятия"

Каждый год тысячи сумасшедших россиян выходят на улицы 9 мая, чтобы "отпраздновать подвиги дедов", повесить их изображение на палку и в экзальтированных конвульсиях пройтись по улицам Москвы, Питера и других городов.

Кремлевская пропаганда это всегда представляет как нечто необычайное. Более того, с 2014 года враг пытается навязать этот самый "Бессмертный полк" украинцам, уязвимым к информационным вбросам мощной российской дезинформационной машины.

В то же время, в этом году "что-то случилось" и никто в России не будет ходить с фотографиями "дедов" на палках весь день. И нет, не стоит надеяться, что граждане враждебного государства поумнели.

️Традиционного очного шествия "Бессмертный полк" в России в 2023 году не будет,

– говорится в сообщении росСМИ.

Здесь важно не упустить слово "очного". Собственно, организаторы планируют все же почтить память "защитников отечества", однако в онлайн-формате. Трудно не согласиться, что это кажется крайне абсурдным.

Побед нет – одни "жесты доброй воли"