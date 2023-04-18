Во вторник, 18 апреля, стало известно, что так называемый "День Победы" в Москве и других городах России будет проходить не в "классическом формате". Оно и не удивительно, ведь праздновать просто нечего.
Смотрите также Праздничные салюты или ПВО: почему в России отменяют парады до 9 мая
Возможные "онлайн-мероприятия"
Каждый год тысячи сумасшедших россиян выходят на улицы 9 мая, чтобы "отпраздновать подвиги дедов", повесить их изображение на палку и в экзальтированных конвульсиях пройтись по улицам Москвы, Питера и других городов.
Кремлевская пропаганда это всегда представляет как нечто необычайное. Более того, с 2014 года враг пытается навязать этот самый "Бессмертный полк" украинцам, уязвимым к информационным вбросам мощной российской дезинформационной машины.
В то же время, в этом году "что-то случилось" и никто в России не будет ходить с фотографиями "дедов" на палках весь день. И нет, не стоит надеяться, что граждане враждебного государства поумнели.
️Традиционного очного шествия "Бессмертный полк" в России в 2023 году не будет,
– говорится в сообщении росСМИ.
Здесь важно не упустить слово "очного". Собственно, организаторы планируют все же почтить память "защитников отечества", однако в онлайн-формате. Трудно не согласиться, что это кажется крайне абсурдным.
Побед нет – одни "жесты доброй воли"
- Вспомним к этой теме заявление народного депутата и секретаря Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Романа Костенко. Он считает, что оккупанты в этом году отказываются от традиционных парадов и акции, ведь боятся, что с их техникой может что-то произойти.
- Вместе с тем известно, что враг свозить системы ПВО в Тульскую область, ведь, вероятно, боится "хлопка". Об этом заявлял военный эксперт Олег Жданов.
- Также нельзя не привести слова спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, которая уверена, что вскоре захватчики сделают жест доброй воли на Левобережье Херсонской области.