Об этом 24 Каналу рассказал директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский, отметив, что, конечно, оккупанты будут делать свои абсурдные мероприятия к 9 мая. Но сомнительно, что они дадут какой-то эффект.

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На временно оккупированных территориях катастрофическая ситуация

Как отметил Лисянский, к примеру, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей осталось уже не так много мест, где россияне могут провести такие мероприятия.

Так, в городе Зоринск Луганской области осталось около 10 – 20% населения от того количества, которая была в 2014 году до войны, которую начала Россия. Такая же ситуация в Ровеньках. Там осталось около 40%. В Антраците – 35 – 40%.

Им просто скоро не будет перед кем проводить эти митинги и что-то показывать. Будут оккупанты и голые стены. И это я вам еще перечислил города, которые были тыловыми. Там не было войны и обстрелов. И вот за 10 лет население спустилось почти до нуля. Люди выезжают. Вот это и есть результат деятельности оккупантов,

– сказал Лисянский.

Россияне могут распространять свою пропаганду о "величестве" и так далее. Но пустые населенные пункты прекрасно демонстрируют результат их деятельности.

Сейчас Россия продолжает рассказывать, что она "смело сражалась против Гитлера" и так далее. Но все понимают, что на самом деле воевали все в Советском Союзе. А Россия со временем сама превратилась в такую же нацистскую страну.

Ситуация на временно оккупированных территориях: кратко