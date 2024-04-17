Однако захватчики отбирают все больше квартир у местных жителей. Об этом 24 Каналу рассказал директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский.

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Оккупанты забирают квартиры

Павел Лисянский отметил, что после так называемых президентских "выборов" на оккупированных территориях россияне начали массово забирать квартиры у украинцев. Оккупанты и раньше их забирали, но теперь они приняли соответствующие законы и забирают жилье "юридически", переводят в "государственную собственность России".

Главная причина – это то, что они будут привлекать новых молодых специалистов из разных уголков России и призывать их имуществом. "У тебя квартиры нет? Езжай на оккупированную территорию, мы тебе квартиру там подарим, пока ты там будешь работать",

– объяснил он.

Например, в Донецке, который до 2014 года был городом-миллионником, в оккупационную собственность перевели примерно 40% жилого фонда. То есть Россия присвоила квартиры, в которых проживали местные жители.

Принудительное переселение украинцев в Россию

Директор Института стратегических исследований и безопасности отметил, что украинцев не пускают на временно оккупированную территорию Украины через московский аэропорт "Шереметьево". Там ситуация обострилась.

Мы сейчас работаем над аналитическим отчетом под названием "принудительное переселение". Он касается не детей, а взрослого населения. Как Россия с 2014 года переселяла, какое количество, какие были тенденции. Мы зафиксировали более 10 тысяч человек, которым запрещен въезд на временно оккупированную территорию с октября 2023 года по апрель 2024 года,

– подчеркнул Лисянский.

Также украинцам уже нельзя выехать на территорию России через Беларусь. Их просто высылают, депортируют, а их имущество присваивают на временно оккупированных территориях себе.

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