Однак загарбники відбирають все більше квартир у місцевих мешканців. Про це 24 Каналу розповів директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський.

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Окупанти забирають квартири

Павло Лисянський зазначив, що після так званих президентських "виборів" на окупованих територіях росіяни почали масово забирати квартири у в українців. Окупанти і раніше їх забирали, але тепер вони прийняли відповідні закони та забирають житло "юридично", переводять у "державну власність Росії".

Головна причина – це те, що вони будуть залучати нових молодих спеціалістів з різних куточків Росії та закликати їх майном. "У тебе квартири нема? Їдь на окуповану територію, ми тобі квартиру там подаруємо, поки ти там будеш працювати",

– пояснив він.

Наприклад, у Донецьку, який до 2014 року був містом-мільйонником, в окупаційну власність перевели приблизно 40% житлового фонду. Тобто Росія привласнила квартири, в яких проживали місцеві мешканці.

Примусове переселення українців у Росію

Директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки зауважив, що українців не пускають на тимчасово окуповану територію України через московський аеропорт "Шереметьєво". Там ситуація загострилася.

Ми зараз працюємо над аналітичним звітом під назвою "примусове переселення". Він стосується не дітей, а дорослого населення. Як Росія з 2014 року переселяла, яка кількість, які були тенденції. Ми зафіксували понад 10 тисяч людей, яким заборонено в'їзд на тимчасово окуповану територію з жовтня 2023 року по квітень 2024 року,

– підкреслив Лисянський.

Також українцям вже не можна виїхати на територію Росії через Білорусь. Їх просто висилають, депортують, а їхнє майно привласнюють на тимчасово окупованих територіях собі.

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