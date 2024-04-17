Мабуть, успішні удари по військових об'єктах росіян в окупованих містах, змушують ворога нервувати. Про це детальніше 24 Каналу розповів кореспондент із Запоріжжя.
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Росіяни шукають зброю
Російські військові після окупації українських міст не почуваються там безпечно. Усюди їм ввижаються диверсанти. А за "схованками зі зброєю" влаштовують справжнє полювання.
На окупованих територіях триває істерія з пошуком якихось схованок з боєприпасами, які начебто розклали українські диверсанти. Бігають люди з собаками, копаються у якихось полях – витягають якісь патрони, гранатомети, які нібито там закладені для української диверсійної діяльності,
– розповів кореспондент.
Росіяни повідомили, що разом з патронами та гранатометами буцімто знайшли форму Збройних Сил України. Така версія доволі дивна, адже зрозуміло, що форма ЗСУ – не найкращий спосіб маскування на окупованих територіях.
"На жаль, крім цієї збройної істерії з пошуком якихось схронів, вони тероризують наших людей. Регулярно надходять повідомлення, що когось схопили. Арешти постійні, чи не кожного дня можна прочитати, що когось "разоблачили"", – повідомив журналіст.
З нещодавнього, стало відомо про випадок, коли 61-річну жінку з Енергодару затримали за "дискредитацію російською армії". Тепер її притягнуть до відповідальності.
Що відбувається на окупованих територіях: детальніше
- З 1 квітня у Росії почався призов до армії. Він проходить також на тимчасово окупованих українських територіях. 16 квітня усім відповідним структурам роздали вказівки щодо того, як має проходити мобілізація. Українське населення, звісно, не хоче воювати за ворожу армію, тож невдовзі окупанти можуть вдатися до силових методів.
- Росіяни тільки нещодавно захопили Авдіївку, а вже вирішили продавати квартири українців, які ще залишилися вцілілими. Квартири там придбати доволі легко та дешево, потрібно лише знати, до кого звернутися.
- Однак до окупантів приходить і "кара небесна". Нещодавно на Запоріжжі ліквідували колаборанта Антона Якименка. Під час так званих місцевих "виборів" на окупованих територіях він увійшов у першу трійку кандидатів від партії Путіна "Єдіная Расія". Якименко також безпосередньо був причетним до вивезення українського зерна до Росії.