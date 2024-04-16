В то же время на этих территориях большое количество местных жителей имеет паспорта граждан Украины. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов, отметив, что оккупационная власть неоднократно сообщала: "граждане других государств" могут идти служить в российскую армию, если у них есть желание.

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Напряжение не спадает

Сейчас, по его словам, не было зафиксировано конкретных фактов по мобилизации.

Однако 16 апреля были спущены по вертикалям всех структур инструктажи, как она будет происходить. Все проинструктированы относительно того, какие будут правила мобилизации, призыва, а также каких репрессий ждать,

– отметил он.

Сегодня напряжение по мобилизации и призыву не спадает. Самый главный вопрос, когда начнется массовая "упаковка" местного населения и отправка мужчин на фронт.

В то же время оккупанты не контролируют ситуацию с мобилизацией. Они признают тот факт, что местное население совершенно не имеет желания воевать за россиян,

– отметил заместитель председателя Бердянского районного совета.

Сегодня оккупанты пропагандой пытаются смягчить "перспективные мобилизационные мероприятия". Детям, подросткам, молодежи они рассказывают о "героях", о "подвигах на фронте", и таким образом пытаются "вербовать" местное население. Однако это не срабатывает.

"Поэтому у россиян остается только силовой метод, который они рано или поздно будут применять. Единственный вопрос – когда. На него, к большому сожалению, никто не знает ответа Поэтому тому, кто имеет возможность, надо покидать оккупированную территорию", – отметил Виктор Дудукалов.

Обратите внимание! Также с 1 апреля в оккупированном Мариуполе могут призвать в ряды оккупационной армии по меньшей мере 1000 человек. Такая задача поставлена местной оккупационной власти по призыву.

Ситуация в оккупированном Бердянске