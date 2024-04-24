Впрочем, оккупанты не хотят, чтобы россияне принесли тысячи портретов уничтоженных на войне против Украины российских солдат. Такое мнение 24 Каналу высказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что захватчики этого боятся.

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"Деда на палке не понесу". А теперь уже надо и отца, сына, брата,

– сказал политтехнолог.

Если представить небольшой населенный пункт и посчитать портреты погибших военных России на войне против Украины, получится немало. Это, убежден Тизенгаузен, не нужно Владимиру Путину.

Тем временем гауляйтер временно оккупированного полуострова нервничает. Ведь средства поражения, которые прилетают по Крыму, могут спокойно прилететь и по резиденции Сергея Аксенова.

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