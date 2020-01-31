Кримські татари розповіли Майку Помпео про заплановану Ходу гідності до Криму

Ексзаступниця міністра інформаційної політики кримськотатарського походження Еміне Джеппарова зустрілася з державним секретарем США Майком Помпео. Вона, зокрема, повідомила йому про заплановану Ходу гідності до окупованого Криму.

Від імені усіх, хто живе в окупації, вдалося подякувати держсекретарю за кримську декларацію 2018 року, розповіла Джеппарова у своєму фейсбуці.

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Розповіла про Крим та наслідки окупації, зокрема, у безпековій, гуманітарній та когнітивній сферах. Тут мовиться як про переслідування за політичні та релігійні погляди, так і про перетворення Криму у військову базу із "квітковим" фоном викривленої реальності,

– заявила журналістка.

Вона також поскаржилася на те, що тема Криму відійшла на другий план політичного та інформаційного порядку денного. За її словами, через це кримським татарам доводиться вдаватися до ненасильницьких методів спротиву, як от Хода гідності.

"Коротко зупинилась на цій ініціативі та її меті за проханням Рефата Чубарова – щоб привернути якомога ширшу увагу світу до того, що саме відбувається в Криму, та допомогти міжнародним організаціям виконати свої резолюції", – розповіла Еміне Джеппарова.

У ході зустрічі вона також приділила окрему увагу інформаційній війні Росії, метою якої є максимальне дистанціювання Криму від Украіни та дискредитація цивілізованого світу в очах мешканців окупованих територій.

Що відомо про Ходу гідності у Крим?Кримські татари та інші українські активісти мають намір пройти колоною на окупований Росією Крим. Ходу заплановано на 2 травня, а стартує вона у пункті пропуску "Чонгар".



У такий спосіб кримчани хочуть привернути увагу до окупації їх рідного краю Росією, а також замовчування цієї теми в інформаційному просторі.