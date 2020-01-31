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      Крымские татары рассказали Майку Помпео о запланированном Шествии достоинства к Крыму

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      Эмине Джеппарова от имени крымских татар встретилась с Майком Помпео / Фото из фейсбука

      Экс-заместитель министра информационной политики крымскотатарского происхождения Эмине Джеппарова встретилась с государственным секретарем США Майком Помпео. Она, в частности, сообщила ему о запланированном Шествии достоинства к оккупированному Крыму.

      От имени всех, кто живет в оккупации, удалось поблагодарить госсекретаря за крымскую декларацию 2018 года, рассказала Джеппарова в своем фейсбуке.

      Интересно: Поход крымских татар на Крым: оккупанты не на шутку забеспокоились и высказали угрозы

      Рассказала о Крыме и последствиях оккупации, в частности, в области безопасности, гуманитарной и когнитивной сферах. Здесь говорится как о преследовании за политические и религиозные взгляды, так и о превращении Крыма в военную базу с "цветочным" фоном искривленной реальности,
      – заявила журналистка.

      Она также пожаловалась на то, что тема Крыма отошла на второй план политической и информационной повестки дня. По ее словам, поэтому крымским татарам приходится прибегать к ненасильственным методам сопротивления, такие как Шествие достоинства.

      "Коротко остановилась на этой инициативе и ее цели по просьбе Рефата Чубарова – чтобы привлечь как можно более широкое внимание мира к тому, что происходит в Крыму, и помочь международным организациям выполнить свои резолюции", – рассказала Эмине Джеппарова.

      В ходе встречи она также уделила особое внимание информационной войне России, целью которой является максимальное дистанцирования Крыма от Украины и дискредитация цивилизованного мира в глазах жителей оккупированных территорий.

      Что известно о Шествии достоинства в Крым?
      Крымские татары и другие украинские активисты намерены пройти колонной на оккупированный Россией Крым. Шествие запланировано на 2 мая, а стартует оно в пункте пропуска "Чонгар".

      Таким образом крымчане хотят привлечь внимание к оккупации их родного края Россией, а также замалчиванию этой темы в информационном пространстве.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Майк Помпео Новости России Крымские татары Аннексия Крыма Новости Крыма Новости Украины Новости политики Помпео в Украине
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