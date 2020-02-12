Росія автоматично дала своє громадянство 5 тисячам українських дітей у Криму

Майже 5 тисяч дітей-сиріт у Криму в 2014 році отримали громадянство Росії після незаконної анексії Криму. Вони не мають можливості реалізувати право на українське громадянство.

Окрім того, Росія збільшує лави своєї армії, призиваючи туди жителів Криму. Так, з часу анексії з півострова на службу призвали 18 тисяч чоловіків. Про це під час виїзного парламентського засідання комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції нагадала українська омбудсменка Людмила Денісова. Про це вона написала на своїй фейсбук-сторінці.

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"У 2014 році усіх кримчан, і мене в тому числі, примусово зробили громадянами Росії, чим порушили права сотень тисяч мешканців півострова. Станом на 1 січня 2014 року в Криму перебувало 4323 дитини-сироти і ще 670 – у Севастополі. Їх немає кому доправити на підконтрольну Україні територію, вони не можуть реалізувати право на українське громадянство та автоматично робляться громадянами Росії", – зауважила правозахисниця.

З якими ще проблемами зіткнулися українці в окупованому Криму:

Незаконний призов до армії Росії;

Покарання за його уникнення;

Порушення права доступу до адміністративних послуг;

Втрата грошових вкладів, що зберігалися в українських банках у Криму;

Незаконне ув’язнення – наразі відомо про 116 політв’язнів, яких Росія утримує у своєму полоні у в’язницях Криму або РФ.

Що відомо про анексію Криму?Росія захопила та включила до свого складу український півострів у березні 2014 року. Сталося це під кінець Революції Гідності. Російські окупанти почали перекидати на півострів своїх військових без розпізнавальних знаків. У народі їх почали називати "зеленими чоловічками". Проросійські сили у Криму організували низку антиукраїнських виступів та створили так звані загони "самооборони Криму". Ці люди мали начебто захищати кримчан від нападу "Правого сектора".



16 березня 2014 на території Криму і міста Севастополя пройшов референдум про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні ЄС, ні США не визнали це незаконне голосування й початок тимчасової анексії Криму. На Росію за цей акт агресії наклали суворі економічні санкції.



РФ на території Криму продовжує свою репресивну політику: ув’язнює проукраїнських активістів, проводить обшуки, залякує та убиває кримських татар, переселяє на півострів своїх громадян та депортує українців.