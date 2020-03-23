Российские оккупанты в Крыму открыли уголовное производство против Рефата Чубарова

Следственный комитет РФ в аннексированном Крыму открыл уголовное производство против главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова. Оккупационные власти обвиняют его в организации массовых беспорядков в 2014 году.

Так, россияне уже начали допрос "потерпевших", "свидетелей" и "очевидцев" событий. В Следкоме РФ уверяют: у них уже есть доказательства причастности Чубарова к организации массовых беспорядков возле здания Верховной Рады АР Крым 6 лет назад.

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25 февраля 2014 года Чубаров, зная о внеочередном заседании сессии депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, где планировалось рассмотрение вопроса об отчете республиканского правительства, для срыва заседания поручил своему заместителю Ахтему Чийгозу организовать массовые беспорядки у здания Верховной Рады,

– говорится в сообщении Следкома.

Оккупанты заявляют: Чубаров поручил Чийгозу лично управлять массовыми беспорядками и сторонниками Меджлиса, которые "принимали в них участие".

"Для исполнения поручения Чубарова сторонники организации с применением силы, заранее приготовленными палками и деревянными палками попытались оттеснить от здания правительства митингующих, членов и сторонников политической партии "Русское единство", – добавляют оккупанты.

Они добавляют, что ход расследования дела контролирует руководство главного Следственного комитета РФ.

На такие действия оккупантов Чубаров уже ответил на своей фейсбук-странице. Он назвал ситуацию попыткой Москвы запугать его и других участников будущего Марша достоинства.

Конечно, Москва пытается запугать всех нас накануне 3 мая – даты проведения международной мирной ненасильственной акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства". Ну и конечно "сигнал" всем, кто в любой форме противостоял, противостоит и будет противостоять российской агрессии и бороться за восстановление территориальной целостности Украины, включая Крым,

– добавил глава Меджлиса.

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Что известно о Шествии достоинства в Крыму?Крымские татары и другие украинские активисты намерены пройти колонной на оккупированный Россией Крым. Шествие запланировано на 3 мая, а стартует оно в пункте пропуска "Чонгар".



Таким образом крымчане хотят привлечь внимание к оккупации их родного края Россией, а также замалчиванию этой темы в информационном пространстве.



Участие в акции готовы принять многие народные депутаты Украины и даже конгрессмены США.