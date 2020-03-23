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      Российские оккупанты в Крыму открыли уголовное производство против Рефата Чубарова

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      Следственный комитет РФ в аннексированном Крыму открыл уголовное производство против главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова. Оккупационные власти обвиняют его в организации массовых беспорядков в 2014 году.

      Так, россияне уже начали допрос "потерпевших", "свидетелей" и "очевидцев" событий. В Следкоме РФ уверяют: у них уже есть доказательства причастности Чубарова к организации массовых беспорядков возле здания Верховной Рады АР Крым 6 лет назад.

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      25 февраля 2014 года Чубаров, зная о внеочередном заседании сессии депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, где планировалось рассмотрение вопроса об отчете республиканского правительства, для срыва заседания поручил своему заместителю Ахтему Чийгозу организовать массовые беспорядки у здания Верховной Рады,
      – говорится в сообщении Следкома.

      Оккупанты заявляют: Чубаров поручил Чийгозу лично управлять массовыми беспорядками и сторонниками Меджлиса, которые "принимали в них участие".

      "Для исполнения поручения Чубарова сторонники организации с применением силы, заранее приготовленными палками и деревянными палками попытались оттеснить от здания правительства митингующих, членов и сторонников политической партии "Русское единство", – добавляют оккупанты.

      Они добавляют, что ход расследования дела контролирует руководство главного Следственного комитета РФ.

      На такие действия оккупантов Чубаров уже ответил на своей фейсбук-странице. Он назвал ситуацию попыткой Москвы запугать его и других участников будущего Марша достоинства.

      Конечно, Москва пытается запугать всех нас накануне 3 мая – даты проведения международной мирной ненасильственной акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства". Ну и конечно "сигнал" всем, кто в любой форме противостоял, противостоит и будет противостоять российской агрессии и бороться за восстановление территориальной целостности Украины, включая Крым,
      – добавил глава Меджлиса.

      Подробнее о Марше достоинства: Кто примет участие и что будут делать организаторы, если Россия начнет стрелять

      Что известно о Шествии достоинства в Крыму?Крымские татары и другие украинские активисты намерены пройти колонной на оккупированный Россией Крым. Шествие запланировано на 3 мая, а стартует оно в пункте пропуска "Чонгар".

      Таким образом крымчане хотят привлечь внимание к оккупации их родного края Россией, а также замалчиванию этой темы в информационном пространстве.

      Участие в акции готовы принять многие народные депутаты Украины и даже конгрессмены США. 

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Новости Крыма Украина – Россия Аннексия Крыма Крымские татары Рефат Чубаров
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