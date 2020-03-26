"Консультативна рада" з ОРДЛО: чому це загроза для суверенітету України

Рада з ОРДЛО, це ідеологічна, інформаційна та правова диверсія проти України.

Согласно новым минским договоренностям 25 марта должно было состояться подписание решения трехсторонней контактной группы об учреждении т. н. консультационного совета (далее – совет) представителей Украины и ОРДЛО.

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Перенос этого события, следовало бы рассматривать как тот самый случай, когда обстоятельства непреодолимой силы стали на пути запуска капитуляционных процессов сдачи национальных интересов Украины ради удовлетворения амбиций В. Путина по его "победе" над Украиной накануне своего победобесия. Они так спешили угодить Путину в выполнении его геополитических хотелок, но им помешал карантин.

Безосновательный совет...

В этой связи, стоило еще раз обратить внимание на ряд важных аспектов.

С позиций международного права, украинского законодательства, объективной логики и здравого смысла, нет абсолютно никакого обоснования для создания данного совета.

В общедоступных минских и нормандских "пакетах" не содержится "договоренностей" о создании данной структуры. Только в преамбуле о создании совета содержится формулировка: "…. руководствуясь договоренностями глав государств и правительств "Нормандского формата"". Это означает, наличие тайной договоренности о создании рассматриваемого совета.

Да и с уголовно-правовой позиции, минские соглашения – обоюдное длящееся преступление украинских и российских властей. Юридически, нынешний президент и представители его офиса, влияющие на реализацию минских соглашений, являются продолжателями преступления государственной измены в интересах страны агрессора и оккупанта.

Следовательно, инкорпорирование любых решений принятых в нормандском и в минском формате, в ТКГ или в созданном "совете" в правовое поле Украины, образует состав преступления в действиях лиц, исполняющих эти решения, предусмотренный ч. 1 ст. 111 УК Украины "Государственная измена", причем в преступных интересах страны-агрессора и оккупанта как отягчающее вину обстоятельство.

Перед созданием совета, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что консультативный совет – "это дополнительный механизм, который призван повысить эффективность работы по поискам решений проблемы Донбасса". При этом как обычно, Д. Песков сообщил лишь полуправду и естественно утаил суть создания данного "совета", как инструмента для дополнительного навязывания Украине капитуляционных условий Кремля.

Стало быть, А. Ермак и его старший куратор – заместитель главы администрации президента РФ Д. Козак в сложившихся правовых и политических условиях нашли практически идеальный способ запуска капитуляционных процессов для удовлетворения иллюзий победы Владимира Путина над Украиной.

Представители страны-жертвы Украины и представители страны-агрессора и оккупанта от ОРДЛО находятся в равном положении.

При том, что лица, представляющие ОРДЛО, не являются субъектами принятия ключевых решений. Они лишь выполняют функции передатчиков и лоббистов требований Кремля к Украине. В этом состоит, уникальность рассматриваемого совета.

В решении о создании совета, очерчена миссия представителей Германии, Франции и ОБСЕ – давать консультации представителям Украины и ОРДЛО.

Представители Германии, Франции и ОБСЕ обречены, быть свидетелями принуждения Украины к исполнению выдвигаемых представителями ОРДЛО условий Кремля и навязывания Украине как стране-жертве российской агрессии и оккупации синдрома вины перед агрессором и оккупантом.

Ведь на деле выходит так. Россия, временно оккупировала Крым и часть Донбасса. По Крыму для Путина и его ОПГ "вопрос закрыт". По поводу ОРДЛО, требования Путина заключаются в прямом диалоге представителей Украины с его бессловесными оккупационными марионетками и в реинтеграции этой зоны российской оккупации и российского влияния в политическое и правовое пространство Украины.

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Россия, являясь фактической (не формальной!) стороной минских соглашений, не выполняет их условия. Вопреки достигнутым договоренностям, Россия умышленно чинит препятствия в доступе на временно оккупированные территории представителям наблюдательной миссии ОБСЕ и гуманитарных организаций.

Присоединение Украины к ОРДЛО, представляет президенту России В. Путину наибольшие возможности реализации его геополитических хотелок по уничтожению Украины как геополитической реальности и субъекта международного права, с последующим превращением ее суверенной территории в 9-й федеральный юго-западный округ России.

Как должно быть?

Поскольку Украина и Россия находятся в состоянии международного вооруженного конфликта вследствии российской агрессии и оккупации, Украина должна вести переговоры с надлежащим субъектом страной-агрессором и оккупантом Россией, но не напрямую, а через страну международного посредника, так как это прописано в Уставе ООН. Исходя из условий будапештского меморандума, таковыми странами могут быть США или Великобритания.

Реально, деоккупацию ОРДЛО и АР Крым, можно осуществить путем разработки и реализации эффективной стратегии деокупации в треугольнике "Украина – США – Великобритания" на базе будапештского меморандума, которым Украине гарантируется безопасность, суверенитет и территориальная целостность в обмен на ядерное оружие со стороны США, Великобританией, Россией. Только у одних США достаточно необходимых возможностей для того, чтобы заставить Россию покинуть все временно оккупированные территории Украины.

Деоккупация ОРДЛО и Крыма, это не только проблема для одной Украины.

Это также проблема США и Великобритании. Это проблема европейской региональной безопасности, сопряженная с выживанием Украины как геополитической реальности в условиях ведущейся В. Путиным и его ОПГ 4-й мировой гибридной войны против коллективного запада, театром военных действий которой является вся Украина.

Несмотря на сложившуюся общую проукраинскую позицию подавляющего политического истеблишмента США, Америка, равно как и Европа, не может быть более проукраинской, чем сама Украина. Кроме того, высшее политическое руководство Украины до сих пор не решило вопрос создания в США лоббистских структур необходимых для задействования потенциала США в целях продвижения и отстаивания национальных интересов Украины. В полной мере не используется потенциал представителей украинской диаспоры в США.

Высшее политическое руководство Украины не использует потенциал невоенных средств деоккупации временно оккупированных территорий. В случае комбинированного, смешанного гибридного использования потенциала невоенных средств, возможно в ближайшей перспективе освободить все временно оккупированные территории фактически без единого выстрела мирным путем.

Так, например, президент Украины до сих пор не предпринял необходимых мер для присвоения Украине со стороны США Статуса Основного военного союзника США вне НАТО (ОСВН).

Как может быть

Пока у Украины нет собственной суверенной внешней политики, и в ближайшее время ее не планируется, необходимо исходить из того, что временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей, вернуться под полный контроль Украины, вместе с возвращением контроля за украинско-российским участком границы, прилегающим к данным областям только в двух случаях:

1) смена в России нынешнего политического режима в результате его морального, демографического, политического, военно-полицейского и социально-экономического истощения;

2) распада России: полного, либо частичного.

К слову: Кремлевская "фабрика лжи", или Мыть надо не только руки, а и уши

Пока лишь, украинскому обществу и руководству, следует запастись стратегическим терпением и дождаться наступления указанных событий. Таким же образом Украина сможет вернуть под свой контроль и Крым. В сложившейся геополитической обстановке, это аксиома освобождения захваченных территорий.

Отсюда обосновывается вопрос. Известен ли хоть один прецедент ухода России с временно оккупированных ей территорий других стран за весь постсоветский период? Таких прецедентов нет.

Куда бы ни ступил русский кирзач, современная постсоветская Россия не уходила.

Кроме того, такие многочисленные признаки, как принятие в России закона о признании граждан Украины и Республики Беларусь носителями русского языка и о принятии их упрощенном порядке в гражданство РФ, усиление российских оккупационных войск путем создания новых дивизий на украинском направлении, активность проведения военных учений, в частности "Кавказ-2020" с отработкой нанесения удара по Украине, задействование в специальных международных мероприятиях Кремля В. Медведчука и пр., даже создание самого обсуждаемого "совета", свидетельствуют о том, что Россия намерена лишь наступать на Украину.

В этой связи, создание совета стоит рассматривать специальное, активное внешнеполитическое мероприятие Кремля, направленное на подрыв международных позиций по отношению к российской агрессии и оккупации Украины. Это не иначе как совершение идеологической, информационной и правовой диверсии против международной безопасности и национальных интересов Украины.

Деятельность совета способна повлечь снижение поддержки позиций Украины по противостоянию российской агрессии. Меньше стран и политических деятелей станут поддерживать проукраинские резолюции.

Ведь таким образом, сама Украина демонстрирует международному сообществу не международный, а внутренний вооруженный конфликт.

Кроме того, необходимо "запломбировать" неформальные каналы общения между представителями администраций президентов Украины и России.

Россия использует неформальные каналы коммуникации для манипулирования руководством Украины и ухода от ответственности, как за срывы достигнутых договоренностей, так и за различные военные и международные преступления против Украины. Поэтому общение с Россией должно осуществляться по официальным каналам и документироваться в рамках действующего законодательства.

Поэтому создание совета, стоит рассматривать как попытку отвлечения внимания от решения проблем деоккупации суверенных территорий Украины. Это отвлечение ресурсов и пустая трата нашего времени. Это дача дополнительного времени агрессору и оккупанту на усиление его ресурсов и позиций.