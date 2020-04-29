Справа MH-17 та Бурлака: як скандал вплине на Путіна

За даними дослідників Bellingcat, ключовим фігурантом у справі про збиття над Донбасом малазійського боїнгу рейсу MH-17 може бути генерал ФСБ Росії Андрій Бурлака.

Наслідки для Росії і Путіна

Директор Інституту світової політики Євген Магда сказав у коментарі для сайту 24 каналу, що ідентифікація генерала ФСБ Андрія Бурлаки як можливого організатора збиття малайзійського боїнгу – дороговказ на Кремль і дуже показовий факт для світу.

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Для справедливості мають звучати імена винуватців. Коли прізвища Бурлаки та інших причетних до збиття боїнгу звучатимуть в інформаційному просторі світових медіа, про них будуть постійно згадувати, це безпосередньо впливатиме на якість відносин Заходу з Росією. Не зможуть представники західного істеблішменту ігнорувати ці факти,

– наголошує Євген Магда.



Який зв'язок з Путіним? / Фото bellingcat.com

Щодо Путіна, то, зауважує експерт, президенти і міністри закордонних справ не потрапляють під вплив міжнародних судових інстанцій. Причетність Бурлаки до збиття боїнгу не означатиме, що Путіну перестануть подавати руку. Але це буде елементом впливу і тиску на Росію з боку Заходу.

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Що з'ясували журналісти-розслідувачі:

Бойовики окупаційних російських військ називали "Володимира Івановича" керівником всієї військової операції на Донбасі.

Його накази виконував навіть представник російських окупаційних військ Ігор Стрєлков, який першим і розпочав військові дії на Сході України.

Андрій Бурлака у 2014 році під час активних бойових дій на Донбасі тричі приїжджав в Ростов-на-Дону, який в той час був перевалочним пунктом для російських окупаційних військ.

Третій його приїзд в Ростов-на-Дону відбувся 15 липня 2014 року. Вже 17 липня бойовики збили малайзійський Boeing, а 18 липня Бурлака повернувся в Москву.

Після активних бойових дій на Донбасі Бурлака був підвищений у званні до генерал-полковника, а також отримав звання Героя Росії.



Генерал ФСБ Бурлака – головний фігурант у справі про збиття боїнгу / Фото соцмереж

Кого міжнародна слідча група підозрює в збитті MH-17:

колишнього "міністра оборони" так званої "ДНР" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова);

генерал-майор Сергія Дубінського (Хмурого). Він командир розвідки "ДНР", офіцер ГРУ РФ. Йому можуть інкримінувати організацію атаки на літак;

полковника Олега Пулатова (Гюрза). Він ветеран російських ВДВ, його згадано у зв'язку з перевезенням "Бука" та організацією охорони району падіння уламків збитого літака. Міг бути біля установки в момент запуску;

громадянина України Леоніда Харченка (Крот), бойовику "ДНР".

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Як діятиме Росія?

По-перше, підкреслює Євген Магда, Росія не видає своїх громадян. Крім того, додає він, згідно запропонованих Путіним змін до конституції, рішення російських судів мають більшу силу, ніж міжнародне право.

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По-друге, на думку політолога, Росія інформаційно спробує зачистити факт причетності Бурлаки до збиття MH17. Сумнівно, говорить Магда, що Кремль зачистить генерала ФСБ у прямому сенсі. Бурлака – дуже високопоставлений військовий. З іншого боку, за його словами, російська політична практика свідчить, що все можливо.



рагедія рейсу МН17 у цифрах / Інфографіка 24 каналу

Водночас міжнародник звертає увагу на інші факти з розслідування журналістів. Зокрема, на зв'язок полковника ФСБ Росії Ігоря Єгорова з генерал-майором СБУ Валерієм Шайтановим, якого нещодавно викрили. Єгоров також фігурує в справі про MH17. За даними розслідувачів, Єгоров ховається під позивним Ельбрус у перехоплених Спільною слідчою групою (JIT) телефонних переговорах про боїнг. Зокрема, в 2014 році Ельбрус як представник російського військового командування приїхав на окупований Донбас. Його прибуття співпало зі знищенням рейсу MH17 ракетою з російського ЗРК "Бук". Факт вербовки Єгоровим Шайтанова, вважає Магда, показує, що російський полковник хотів отримати доступ до матеріалів розслідування по боїнгу.

Чи вплине викриття Бурлаки на переговори по Донбасу

Як зазначає Євген Магда, Росія з самого початку агресії проти України заявляє, що "їїтамнема". Тому зараз не стане пом’якшувати свою позицію, бо це означатиме, що Москва визнає свою присутність на Донбасі.



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Швидше, Росія спробує сепаратно сам-на-сам підштовхнути Україну до певних змін нашої позиції по врегулюванню конфлікту на Донбасі.

Для того, щоб західні партнери почали використовувати факт причетності генерала ФСБ Бурлаки до збиття боїнгу, повинно бути рішення Окружного суду Гааги. Але судовий процес у Нідерландах – складний і тривалий. І прізвище Бурлаки поки фігурує не в судових рішеннях, а розслідуванні,

– зазначає Євген Магда.