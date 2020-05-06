Ермак предлагает включить в ТКГ людей из ОРДЛО

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с политическими советниками лидеров "нормандской четверки". Ермак предложил перезагрузить работу Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, в частности привлечь к работе в ней представителей ОРДЛО и переселенцев.

Именно для ускорения минского процесса Президент Украины подписал соответствующий указ, согласно которому представительство Украины в ТКГ существенно повышено, сообщили в пресс-службе ОПУ. В частности, заместителем руководителя украинской делегации в ТКГ назначен вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. На уровне подгрупп Украину представляют заместители министров или народные депутаты – председатели профильных комитетов Верховной Рады.

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Украинская сторона также предложила привлечь к работе в подгруппах ТКГ в качестве приглашенных лиц, представляющих отдельные районы Донецкой и Луганской областей, внутренне перемещенных лиц, которые были вынуждены покинуть эти районы после мая 2014 года,

– говорится в сообщении Офиса Президента.

Ермак отметил, что "участники ТКГ будут привлекать этих людей к дискуссиям, консультациям и согласованию вопросов, предусмотренных минскими договоренностями".

В то же время руководитель Офиса Президента отметил недопустимость никаких переговоров с представителями непризнанных квазигосударственных образований,

– отметили в ОПУ.

Также Ермак предложил на следующем заседании ТКГ 14 мая "согласовать расширенный состав делегаций Украины, России и ОБСЕ соответственно к предложениям украинской стороны".

Ермак также отметил необходимость полного и всеобъемлющего прекращения огня и немедленного и полного доступа представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста на временно неподконтрольные территории.

Отметим, что в марте Ермак заявил о необходимости создания консультативного совета, как совещательного органа, результаты работы которого могут быть использованы в ТКГ. В попечительский совет должны войти по 10 представителей от Украины и ОРДЛО, а также по одному представителю от ОБСЕ, России, Франции и Германии. Такая идея Ермака подверглась беспощадной критике в Украине из-за опасения, что в совет войдут представители оккупационных администраций.