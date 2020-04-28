Кремль поставив переговори по Донбасу на паузу: експерт про наміри Росії

Росія в ОРДЛО проводить ідеологічну і загарбницьку політику. Перейменування Луганська і Донецька – ворожий крок, спроба на роки затягнути окупацію.

Таку думку 24 каналу висловив директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

Цікаво Росія звинуватила Україну в зриві нормандської зустрічі

Росіяни більше зайняті коронавірусом і світовим порядком денним. Тому в переговорах тягнуть час. Дивляться, що їм вигідно. Україні треба цим скористатися, а не рефлексувати на дії Москви. Росія послаблена, грошей на війни немає. Для нас це можливість повернути ОРДЛО, створити світову коаліцію з цього питання,

– переконаний Микола Давидюк.

Політолог зазначає: створення робочої групи для відновлення контролю над державним кордоном – давня вимога України. І це потрібно вимагати. Потім вимагати входження в ОРДЛО української влади і встановлення повного контролю над українсько-російським кордоном. Після цього можна починати обговорення політичних процесів.

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Яка зараз стратегія в Росії щодо переговорів по Донбасу, – невідомо. Вона часто змінюється. Місяць тому була одна ситуація. Зараз ціни на нафту впали, поставили переговори на паузу. Періодично прощупують різні сценарії. У будь-який момент Кремль готовий віддати ОРДЛО в обмін на зняття санкцій і Крим. Але Росія не демонструє реальне бажання йти з Донбасу,

– вважає Давидюк.

Що відомо про переговори Тристоронньої контактної групи в Мінську

Трьохстороння контактна група 22 квітня провела чергову зустріч у режимі відеоконференції.

Одним із головних рішень стало створення робочої групи для відновлення контролю над державним кордоном. Це ініціатива України. Можливість створення таких груп передбачена пунктом 13 Комплексу заходів з виконання мінських угод.

Українська сторона також наполягала, щоб нові ділянки розведення військ відповідали запитам гуманітарного характеру і створювали осередки безпеки для місцевих жителів.

Також обговорювали імплементацію формули Штайнмаєра. І піднімали питання, пов'язані з особливим статусом окремих районів Донецької та Луганської областей України.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу