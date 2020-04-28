07:40
28 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КОРОНАВІРУС COVID-19 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК ЗАТРИМАННЯ СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КОРОНАВІРУС COVID-19 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК ЗАТРИМАННЯ СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Кремль поставив переговори по Донбасу на паузу: експерт про наміри Росії

      - Читать новость на русском
      Путін хоче поглибити ситуація на Донбасі
      Путін хоче поглибити ситуація на Донбасі / gettyimages.com

      Росія в ОРДЛО проводить ідеологічну і загарбницьку політику. Перейменування Луганська і Донецька – ворожий крок, спроба на роки затягнути окупацію.

      Таку думку 24 каналу висловив директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

      Цікаво Росія звинуватила Україну в зриві нормандської зустрічі

      Росіяни більше зайняті коронавірусом і світовим порядком денним. Тому в переговорах тягнуть час. Дивляться, що їм вигідно. Україні треба цим скористатися, а не рефлексувати на дії Москви. Росія послаблена, грошей на війни немає. Для нас це можливість повернути ОРДЛО, створити світову коаліцію з цього питання,
      – переконаний Микола Давидюк.

      Політолог зазначає: створення робочої групи для відновлення контролю над державним кордоном – давня вимога України. І це потрібно вимагати. Потім вимагати входження в ОРДЛО української влади і встановлення повного контролю над українсько-російським кордоном. Після цього можна починати обговорення політичних процесів.

      Читайте також Пандемія значно ускладнила ситуацію на Донбасі, – голова Червоного Хреста

      Яка зараз стратегія в Росії щодо переговорів по Донбасу, – невідомо. Вона часто змінюється. Місяць тому була одна ситуація. Зараз ціни на нафту впали, поставили переговори на паузу. Періодично прощупують різні сценарії. У будь-який момент Кремль готовий віддати ОРДЛО в обмін на зняття санкцій і Крим. Але Росія не демонструє реальне бажання йти з Донбасу,
      – вважає Давидюк.

      Що відомо про переговори Тристоронньої контактної групи в Мінську

      • Трьохстороння контактна група 22 квітня провела чергову зустріч у режимі відеоконференції.
      • Одним із головних рішень стало створення робочої групи для відновлення контролю над державним кордоном. Це ініціатива України. Можливість створення таких груп передбачена пунктом 13 Комплексу заходів з виконання мінських угод.
      • Українська сторона також наполягала, щоб нові ділянки розведення військ відповідали запитам гуманітарного характеру і створювали осередки безпеки для місцевих жителів.
      • Також обговорювали імплементацію формули Штайнмаєра. І піднімали питання, пов'язані з особливим статусом окремих районів Донецької та Луганської областей України.

      війна на донбасі
      Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Війна на Донбасі Новини України Коронавірус COVID-19 Новини політики Обвал цін на нафту
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Війна проти НАБУ: як і чому Коломойський атакує відомство
      27 квітня , 22:37 Війна проти НАБУ: як і чому Коломойський атакує відомство
      Сергій Лещенко
      Ікони з Путіним і Ко: як Росія стукає на дні своєї деградації?
      27 квітня , 22:00 Ікони з Путіним і Ко: як Росія стукає на дні своєї деградації?
      Віталій Портников