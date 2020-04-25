Пандемія значно ускладнила ситуацію на Донбасі, – голова Червоного Хреста

Карантин через коронавірус став додатковим випробуванням для людей, які живуть на лінії розмежування та окупованому Донбасі. Гуманітарна ситуація на цих територіях загострилася.

Багато людей похилого віку тимчасово залишаються без допомоги своїх близьких, які живуть з іншого боку лінії зіткнення. Про це розповіла голова Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні Флоранс Жиллєтт в інтерв'ю Інтерфакс – Україна.

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Звісно, пандемія COVID-19 загострила гуманітарну ситуацію в районах, постраждалих від конфлікту, оскільки створила додаткові труднощі для людей, які там проживають. Перевезення між містами і селищами або селами на Донбасі майже повністю припинені, як і перетин лінії зіткнення,

– констатувала Жиллєтт.

Значна частина населення, яка там залишилася – це люди похилого віку і пенсіонери. Ізоляція і тягар бойових дій значно впливають на їхню життєдіяльність.

За словами Жиллєтт, нині триває доставка вантажу, який на Донбас 2 квітня передав Червоний Хрест. "Гуманітарна допомога, яку було доставлено літаком, не сильно відрізняється від тієї, яку МКЧХ привозить в Україну з початку конфлікту, просто до неї додано деякі товари, необхідні для запобігання та лікування COVID-19", – розповіла вона.

Карантин на Донбасі: коротко

З 22 березня Україна призупинила пропуск через лінію розмежування на Донбасі. Усі, хто все ж має право повернутися звідти, мають пройти 14-денну обсервацію. Зокрема, і ті кого визволили з полону напередодні Великодня.

На початку квітня Міжнародний комітет Червоного Хреста передав Україні гуманітарний вантаж. Серед речей – ліки, тести на коронавірус, засоби гігієни і апарати для штучної вентиляції легень.

На підконтрольній Україні території зафіксували 27 випадків у Донецькій області і 28 – Луганській.

В окупованих районах Донецької і Луганської областей підтвердили 115 випадків інфікування коронавірусом COVID-19. Підтверджено 67 випадків зараження коронавірусом у Донецькій області, 48 випадків – у Луганській.