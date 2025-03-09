Коли можна отримати пенсію на руки та на банківську карту

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт ПФУ, період, коли пенсіонер може отримати виплати через відділення поштового зв'язку, встановлений у межах з 4 по 25 число щомісяця. Цей період стосується і отримання пенсії на карту банку.

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Однак для кожного пенсіонера точна дата виплати відрізняється й обрати конкретний день надходження коштів неможливо.

Ви можете подати заяву на зміну способу виплати пенсії, але саме дата виплати пенсії не може бути змінена на прохання пенсіонера,

– пояснили в одному із відділів обслуговування громадян.

Зауважте! З 1 березня в Україні провели індексацію виплат. Цьогоріч виплати проіндексували на 11,5%. Таким чином, середня пенсія повинна зрости з 5 789 гривень до 6 345 гривень.

Як перевірити чи прийшла пенсія

Перевірити призначення пенсії можна за допомогою онлайн-сервісу ПФУ. Для цього потрібно: