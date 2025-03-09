Когда можно получить пенсию на руки и на банковскую карту

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт ПФУ, период, когда пенсионер может получить выплаты через отделения почтовой связи, установлен в пределах с 4 по 25 число ежемесячно.

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Этот период касается и получения пенсии на карту банка. Однако для каждого пенсионера точная дата выплаты отличается и выбрать конкретный день поступления средств невозможно.

Вы можете подать заявление на изменение способа выплаты пенсии, но именно дата выплаты пенсии не может быть изменена по просьбе пенсионера,

– объяснили в одном из отделов обслуживания граждан.

Обратите внимание! С 1 марта в Украине провели индексацию выплат. В этом году выплаты проиндексировали на 11,5%. Таким образом, средняя пенсия должна вырасти с 5 789 гривен до 6 345 гривен.

Как проверить пришла ли пенсия

Проверить назначение пенсии можно с помощью онлайн-сервиса ПФУ. Для этого нужно: