Когда можно получить пенсию на руки и на банковскую карту
Как сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт ПФУ, период, когда пенсионер может получить выплаты через отделения почтовой связи, установлен в пределах с 4 по 25 число ежемесячно.
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Этот период касается и получения пенсии на карту банка. Однако для каждого пенсионера точная дата выплаты отличается и выбрать конкретный день поступления средств невозможно.
Вы можете подать заявление на изменение способа выплаты пенсии, но именно дата выплаты пенсии не может быть изменена по просьбе пенсионера,
– объяснили в одном из отделов обслуживания граждан.
Обратите внимание! С 1 марта в Украине провели индексацию выплат. В этом году выплаты проиндексировали на 11,5%. Таким образом, средняя пенсия должна вырасти с 5 789 гривен до 6 345 гривен.
Как проверить пришла ли пенсия
Проверить назначение пенсии можно с помощью онлайн-сервиса ПФУ. Для этого нужно:
- Перейти на официальный вебпортал Фонда,
- Войти в электронный кабинет через один из доступных методов авторизации (BankID или электронная цифровая подпись),
- Выбрать в меню слева раздел "Моя пенсия",
- После этого у вас появится информация о дате и сумме следующей пенсионной выплаты.