Как рассчитывается пенсия по инвалидности

Если человек имеет группу инвалидности, но не наработал достаточно лет для приобретения страхового стажа, он может претендовать на социальные выплаты, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Размер выплат зависит от группы инвалидности и определяется как процент от пенсии по возрасту:

I группа – 100% пенсии по возрасту;

II группа – 90% пенсии по возрасту;

III группа – 50% пенсии по возрасту.

Таким образом, даже без трудового стажа люди с инвалидностью могут рассчитывать на определенный уровень социального обеспечения.

Какой должен быть стаж

Чтобы получить пенсию по инвалидности в Украине, кроме подтвержденной группы инвалидности, необходимо иметь минимальный страховой стаж. Его продолжительность зависит от возраста человека на момент установления инвалидности.

I группа инвалидности – от 1 до 10 лет стажа;

II и III группы инвалидности – от 1 до 14 лет стажа.

Лица, которые получили статус инвалида после достижения пенсионного возраста, могут рассчитывать на пенсию по инвалидности при условии наличия минимум 15 лет страхового стажа.

Обратите внимание! Подробные требования по страховому стажу для получения пенсии по инвалидности прописаны в статье 32 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Как получить пенсию без стажа

Пенсию по инвалидности без трудового стажа могут получать:

Лица, которые получили инвалидность во время срочной военной службы.

Пострадавшие во время Революции Достоинства в период с 21 ноября 2013 года до 21 февраля 2014 года, если они обратились за медицинской помощью до 30 апреля 2014 года.

Обратите внимание! Если человек не имеет необходимого стажа для получения пенсии по инвалидности, он может обратиться в органы социальной защиты для оформления социальной пенсии по инвалидности.