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      Червоний Хрест передав на Донбас гуманітарну допомогу через коронавірус

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      Гуманітарна допомога від Червоного Хреста вирушить на Донбас / Фото 24 каналу

      Міжнародний комітет Червоного Хреста передав Україні гуманітарний вантаж. Серед життєво необхідних речей в умовах пандемії ліки, тести на коронавірус, засоби гігієни і апарати для штучної вентиляції легень.

      Окрім того, серед населення будуть безкоштовно роздавати засоби особистої гігієни. Про це повідомив прессекретар делегації Червоного Хреста в Україні Олександр Власенко в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

      Не вистачає рук: Уряд просить допомогти тисячам людей, які опинились у скруті через карантин

      Вантаж буде відправлений на Донбас і там вже розподілений по медзакладах, які були визначені для лікування людей з COVID-9.

      Власенко нагадав, що 18 березня відбулася телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Червоного Хреста Петером Маурером. Під час неї Зеленський попросив надати гуманітарну допомогу, пов'язану з боротьбою з COVID-19. Зі свого боку МКЧХ попросив Україну допомогти з доставкою вантажу.

      Скільки живе вірус
      Скільки часу живе коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Карантин в Україні 2020 Новини України Коронавірус в Україні Новини політики Окуповані території Війна на Донбасі Міністерство соціальної політики
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