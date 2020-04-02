Червоний Хрест передав на Донбас гуманітарну допомогу через коронавірус

Міжнародний комітет Червоного Хреста передав Україні гуманітарний вантаж. Серед життєво необхідних речей в умовах пандемії ліки, тести на коронавірус, засоби гігієни і апарати для штучної вентиляції легень.

Окрім того, серед населення будуть безкоштовно роздавати засоби особистої гігієни. Про це повідомив прессекретар делегації Червоного Хреста в Україні Олександр Власенко в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

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Вантаж буде відправлений на Донбас і там вже розподілений по медзакладах, які були визначені для лікування людей з COVID-9.

Власенко нагадав, що 18 березня відбулася телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Червоного Хреста Петером Маурером. Під час неї Зеленський попросив надати гуманітарну допомогу, пов'язану з боротьбою з COVID-19. Зі свого боку МКЧХ попросив Україну допомогти з доставкою вантажу.



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