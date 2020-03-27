Не вистачає рук: уряд просить допомогти тисячам людей, які опинились у скруті через карантин
В Україні понад 40 тисяч соціальних працівників під час карантину дбають про осіб похилого віку та осіб із інвалідністю, сім’ї з дітьми. Водночас ще 20 тисяч потребують соціальної допомоги.
Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики. Відомство направило листи з рекомендаціями обласним та Київській міській державним адміністраціям.
Варто знати По додатковій 1000 гривень отримають пенсіонери та отримувачі соцдопомоги
Чим займаються соцпрацівники під час карантину
- Соцпрацівники забезпечують доставку продуктів харчування, медикаментів та інших товарів додому до громадян похилого віку, осіб з інвалідністю.
- Вони також допомагають їм оплачувати рахунки, готувати їжу, здійснювати заходи особистої гігієни, прибирати тощо.
- Понад 6 тисяч працівників та фахівців із соціальної роботи надають допомогу сім’ям, дітям та молоді, що перебувають у складних життєвих обставинах, бездомним та іншим вразливим верствам населення.
Що відомо про фінансову допомогу пенсіонерам? З квітня по додатковій тисячі гривень отримають українські пенсіонери, в яких пенсія становить менше 5 тисяч гривень.
Таку ж виплату отримають понад 400 тисяч одержувачів соціальної допомоги. Це люди, які мають інвалідність з дитинства, діти з інвалідністю та отримувачі соціальних пенсій. З травня пенсії в Україні індексують на 11%.
Водночас через карантин уряд збільшить субсидію на 300 гривень.
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