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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      Не вистачає рук: уряд просить допомогти тисячам людей, які опинились у скруті через карантин

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      Все більше людей потребують допомоги під час карантину

      В Україні понад 40 тисяч соціальних працівників під час карантину дбають про осіб похилого віку та осіб із інвалідністю, сім’ї з дітьми. Водночас ще 20 тисяч потребують соціальної допомоги.

      Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики. Відомство направило листи з рекомендаціями обласним та Київській міській державним адміністраціям.

      Варто знати По додатковій 1000 гривень отримають пенсіонери та отримувачі соцдопомоги

      Чим займаються соцпрацівники під час карантину

      • Соцпрацівники забезпечують доставку продуктів харчування, медикаментів та інших товарів додому до громадян похилого віку, осіб з інвалідністю.
      • Вони також допомагають їм оплачувати рахунки, готувати їжу, здійснювати заходи особистої гігієни, прибирати тощо.
      • Понад 6 тисяч працівників та фахівців із соціальної роботи надають допомогу сім’ям, дітям та молоді, що перебувають у складних життєвих обставинах, бездомним та іншим вразливим верствам населення.

      Що відомо про фінансову допомогу пенсіонерам? З квітня по додатковій тисячі гривень отримають українські пенсіонери, в яких пенсія становить менше 5 тисяч гривень.

      Таку ж виплату отримають понад 400 тисяч одержувачів соціальної допомоги. Це люди, які мають інвалідність з дитинства, діти з інвалідністю та отримувачі соціальних пенсій. З травня пенсії в Україні індексують на 11%.

      Водночас через карантин уряд збільшить субсидію на 300 гривень.

       

      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Гроші Міністерство соціальної політики Пенсія Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні
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