Не вистачає рук: уряд просить допомогти тисячам людей, які опинились у скруті через карантин

В Україні понад 40 тисяч соціальних працівників під час карантину дбають про осіб похилого віку та осіб із інвалідністю, сім’ї з дітьми. Водночас ще 20 тисяч потребують соціальної допомоги.

Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики. Відомство направило листи з рекомендаціями обласним та Київській міській державним адміністраціям.

Варто знати По додатковій 1000 гривень отримають пенсіонери та отримувачі соцдопомоги

Чим займаються соцпрацівники під час карантину

Соцпрацівники забезпечують доставку продуктів харчування, медикаментів та інших товарів додому до громадян похилого віку, осіб з інвалідністю.

Вони також допомагають їм оплачувати рахунки, готувати їжу, здійснювати заходи особистої гігієни, прибирати тощо.

Понад 6 тисяч працівників та фахівців із соціальної роботи надають допомогу сім’ям, дітям та молоді, що перебувають у складних життєвих обставинах, бездомним та іншим вразливим верствам населення.

Що відомо про фінансову допомогу пенсіонерам? З квітня по додатковій тисячі гривень отримають українські пенсіонери, в яких пенсія становить менше 5 тисяч гривень.



Таку ж виплату отримають понад 400 тисяч одержувачів соціальної допомоги. Це люди, які мають інвалідність з дитинства, діти з інвалідністю та отримувачі соціальних пенсій. З травня пенсії в Україні індексують на 11%.



Водночас через карантин уряд збільшить субсидію на 300 гривень.