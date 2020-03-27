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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА

      Не хватает рук: власти просят помочь тысячам людей, которые оказались в беде из-за карантина

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      Все больше людей нуждаются в помощи во время карантина

      В Украине более 40 тысяч социальных работников во время карантина заботятся о престарелых и лицах с ограниченными возможностями, семьях с детьми. В то же время еще 20 тысяч нуждающихся в социальной помощи.

      Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики. Ведомство направило письма с рекомендациями областным и Киевской городской государственным администрациям.

      Стоит знать По дополнительной 1000 гривен получат пенсионеры и получатели соцпомощи

      Чем занимаются соцработники во время карантина

      • Соцработники обеспечивают доставку продуктов питания, медикаментов и других товаров на дом к гражданам пожилого возраста, лицам с инвалидностью.
      • Они также помогают им оплачивать счета, готовить пищу, принимать меры личной гигиены, убирать и тому подобное.
      • Более 6 тысяч работников и специалистов по социальной работе оказывают помощь семьям, детям и молодежи, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, бездомным и другим уязвимым слоям населения.

      Что известно о финансовой помощи пенсионерам?С апреля по дополнительной тысяче гривен получат украинские пенсионеры, у которых пенсия составляет менее 5 тысяч гривен.

      Такую же выплату получат более 400 тысяч получателей социальной помощи. Это люди, которые имеют инвалидность с детства, дети с инвалидностью и получатели социальных пенсий. С мая пенсии в Украине индексируют на 11%.

      В то же время из-за карантина правительство увеличит субсидию на 300 гривен.

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Деньги Министерство социальной политики Пенсия Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине
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