Не хватает рук: власти просят помочь тысячам людей, которые оказались в беде из-за карантина

Все больше людей нуждаются в помощи во время карантина

В Украине более 40 тысяч социальных работников во время карантина заботятся о престарелых и лицах с ограниченными возможностями, семьях с детьми. В то же время еще 20 тысяч нуждающихся в социальной помощи.